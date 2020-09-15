Гости умудрились сломать даже уличные тренажеры -- выломать тяжелые металлические детали.

- Громить нашу площадку соседские дети стали в последний год, - рассказывает председатель товарищества собственников многоэтажки на Люцинской, 1 Юлия Шапор. – У нас стоят камеры и мы видим, что это делают подростки, которым, наверное, нечем заняться. Горку за лето нам меняли уже два раза. Привезли новую – она уже лежит в овраге. Раму качелей заваривали несколько раз. Буквально недавно заварили снова, и уже пошли трещины, ведь на эти качели залезают по пять человек. В соседнем ЖК «Лайт» огородились и на свою площадку никого не пускают. Там строгий председатель, он не разрешает соседским подросткам ни буянить, ни хулиганить, ни курить. Поэтому они приходят все это делать к нам. Один спортивный тренажёр сломан, акт вандализма не является гарантийным случаем. Нужно демонтировать и установить новый за наш счет. Мы уже нашли замену, но покупать для всего района силами наших жильцов считаем нецелесообразным. По крайней мере пока участок не закрепили за нашим ТС.

В начале этого лета здесь сломались качели:

- Я обмотала их сигнальной лентой, чтобы дети не сели и не пострадали, но ленту срывали. В ЖКХ мне ответили, что смогут сделать ремонт только к концу третьего квартала. То есть когда впереди лето, у детей много свободного времени, качели никто не починит. Пришлось написать жалобу. На нее отреагировали, качели починили раньше. Сейчас игровые элементы находятся на балансе ЖКХ Фрунзенского района. Если подать туда заявку на ремонт площадки, ее отремонтируют только через три месяца, когда уже нечего будет чинить. Я сама ездила к поставщику оборудования, потому что ЖКХ не хочет этим заниматься. Поставщик мог со мной и не разговаривать, потому что оборудование передано не мне. Но мне пошли навстречу и привезли новые пластиковые горки, пружины для петушков-качалок. Все поменяли по гарантии, а недавно на часть оборудования она закончилась. Поэтому мы хотим взять землю на обслуживание и сами отвечать за свою территорию, - говорит Юлия Шапор.