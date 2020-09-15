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«Горку за лето меняли уже два раза». Как жители "Каменки" пытаются защитить детскую площадку от вандализма соседских подростков
15.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Дом №1 на улице Люцинская простроили в 2018 году. Как и полагается, рядом застройщик возвел детскую площадку. Не простую, а с домиками-горками, широкими (а-ля садовыми) качелями, спортивными тренажерами и прочим необычным для Каменной горки оборудованием. Сейчас сюда приходит ребятня со всего микрорайона, но есть вероятность, что скоро игровая зона «для всех» превратится в площадку «только для своих». Жители
"Акт вандализма не является гарантийным случаем"
Утром в дождливый будний день на площадке немноголюдно -- пара детей и рабочие, которые приехали менять покрытие. Ольга с дочкой вышли сюда по просьбе журналиста. Визуально площадка выглядит хорошо, но молодая мама нам показывает, что не так:
- Вот здесь была пластиковая горка, соседские подростки ее выломали. Потом они брали эту горку, садились в нее, как в лодку, и раскачивались, им было весело. Здесь [показывает на деревянную лестницу] повыламывали ступеньки, так кто-то из жителей нашего дома прибил новые. Посмотрите на пружинные качели. На них катались не только дети, но и зачем-то их мамы. Петушки новые, ведь у старых отломали части. На одной из лошадок так и не починили выломанную ручку. Мы на эту площадку ходим очень редко, потому что вечерами здесь толпы. У нас необычная горка, поэтому здесь собираются так много людей.
Гости умудрились сломать даже уличные тренажеры -- выломать тяжелые металлические детали.
- Громить нашу площадку соседские дети стали в последний год, - рассказывает председатель товарищества собственников многоэтажки на Люцинской, 1 Юлия Шапор. – У нас стоят камеры и мы видим, что это делают подростки, которым, наверное, нечем заняться. Горку за лето нам меняли уже два раза. Привезли новую – она уже лежит в овраге. Раму качелей заваривали несколько раз. Буквально недавно заварили снова, и уже пошли трещины, ведь на эти качели залезают по пять человек. В соседнем ЖК «Лайт» огородились и на свою площадку никого не пускают. Там строгий председатель, он не разрешает соседским подросткам ни буянить, ни хулиганить, ни курить. Поэтому они приходят все это делать к нам. Один спортивный тренажёр сломан, акт вандализма не является гарантийным случаем. Нужно демонтировать и установить новый за наш счет. Мы уже нашли замену, но покупать для всего района силами наших жильцов считаем нецелесообразным. По крайней мере пока участок не закрепили за нашим ТС.
В начале этого лета здесь сломались качели:
- Я обмотала их сигнальной лентой, чтобы дети не сели и не пострадали, но ленту срывали. В ЖКХ мне ответили, что смогут сделать ремонт только к концу третьего квартала. То есть когда впереди лето, у детей много свободного времени, качели никто не починит. Пришлось написать жалобу. На нее отреагировали, качели починили раньше. Сейчас игровые элементы находятся на балансе ЖКХ Фрунзенского района. Если подать туда заявку на ремонт площадки, ее отремонтируют только через три месяца, когда уже нечего будет чинить. Я сама ездила к поставщику оборудования, потому что ЖКХ не хочет этим заниматься. Поставщик мог со мной и не разговаривать, потому что оборудование передано не мне. Но мне пошли навстречу и привезли новые пластиковые горки, пружины для петушков-качалок. Все поменяли по гарантии, а недавно на часть оборудования она закончилась. Поэтому мы хотим взять землю на обслуживание и сами отвечать за свою территорию, - говорит Юлия Шапор.
Речь не идет о том, чтобы поставить вокруг качелей с горками высокий забор. Оградить только площадку нельзя из-за требований МЧС, весь в случае пожара машина не сможет подобраться к дому (сразу за площадкой идет спуск). Если огораживать, то сразу всю территорию вместе с парковкой, а это, по словам председателя дома, обойдется в 30 тыс. рублей. Вместо этого, если земля перейдет под обслуживание ТС, сделают живую изгородь – посадят кусты. Не забор, но хоть какое-то ограждение.
Также, если товарищество собственников возьмет землю на обслуживание, это позволит на законных основаниях установить шлагбаум с другой стороны дома и тем самым решить сразу две проблемы. Во-первых, парковаться у дома смогут только его жильцы и их гости, а не все желающие. Во-вторых, жильцы из коттеджной застройки больше не смогут привозить сюда на машинах и оставлять свой крупногабаритный мусор.
Мингорисполком отказывается выделить участок
Как и полагается по закону, в доме провели собрание, где жильцы и приняли решение взять территорию у дома на обслуживание. За свои деньги ее поддерживать, что-то чинить и, при необходимости, покупать новое оборудование. Вот только Мингорисполком и Комитет землеустройства отказались выделить участок:
- Там мне сказали, что надо было брать землю сразу, до ввода дома в эксплуатацию. Но ведь это -- еще и возможность снять с бюджета нагрузку и переложить это на плечи желающих, -- говорит председатель дома. -- Будем подавать документы снова. Сейчас пытаемся договориться с ЖКХ, которому передано наше оборудование. Там вроде только и рады нашему предложению, но официального ответа не дают. Когда я позвонила, мне сказали, что ждут, когда все оборудование выйдет из гарантийного обслуживания, - говорит председатель товарищества.
В официальном ответе Комитета землеустройства товариществу собственников говорится, что участок у дома может перейти в обслуживание ТС при условии, "если требуется изменение целевого назначения участка и (или) его размера с соблюдением установленных законодательством предельных размеров земельных участков, либо для строительства объекта на основании материалов предварительного согласования места размещения объектов". Позже поступил официальный ответ Мингорисполкома - отказать товариществу собственников в предоставлении участка в постоянное пользование.
Сколько денег придется отдать жильцам, чтобы территория у дома перешла в их распоряжение?
- Изменение границ участка - платная услуга. Нужно вызывать специалиста, менять сведения на кадастровой карте, получать новые документы на участок после замеров территории. Это обойдётся нашим жильцам в плюс-минус 3000 рублей, мы готовы заплатить. Купить землю у дома нельзя. Участок предоставляется бесплатно, он закрепляется за товариществом собственников, в результате пересчитывается сумма земельного налога. По деньгам разница небольшая, поэтому наши люди хотят это сделать. У нас половина жильцов многодетные, они вообще освобождены от земельного налога. Остальным нужно будет доплатить по 20 рублей в год. Это цена комфорта.
Юлия говорит, что если земля перейдет к товариществу собственников дома №1 на ул. Люцинская, никто не будет против того, чтобы к ним приходили соседские малыши:
- Другое дело - сборища подростков из соседних домов, которые приходят с музыкальными колонками и включают песни с нецензурной лексикой, это играет на весь двор. Наши мамы пытались разговаривать с ними. Кто-то из жильцов обращается ко мне: «Вы как председатель выйдите и скажите им». Ну выйду, скажу. Сколько раз я уже выходила и говорила! Даже вешала объявление, что, согласно инструкции, для горок и качелей есть ограничение по весу. Все мои объявления срывали. Если раньше подростки могли прислушаться из уважения ко взрослому человеку, то теперь они качают права: «Вы не имеете право, это не ваше, это городское». Они сломали нам горку. Она предназначена для детей до 7-ми лет, а на ней катались 16-летние - представьте, какая нагрузка была на эту несчастную пластиковую горку. Подросток ехал - и следом на ним горка сложилась пополам.
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«Горку за лето меняли уже два раза». Как жители "Каменки" пытаются защитить детскую площадку от вандализма соседских подростков
Дом №1 на улице Люцинская простроили в 2018 году. Как и полагается, рядом застройщик возвел детскую площадку. Не простую, а с домиками-горками, широкими (а-ля...
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