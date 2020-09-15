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Адвокат Знака подал ходатайство о прекращении уголовного преследования

15.09.2020 10:35 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Защитник Дмитрий Лаевский подал в Следственный комитет ходатайство о прекращении уголовного преследования адвоката Максима Знака. По мнению защиты, в действиях Знака отсутствует состав какого-либо преступления.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как считает Дмитрий Лаевский, со стороны Максима Знака отсутствовали призывы как таковые, а высказывания и комментарии Знака в публичном пространстве никак не были направлены против национальной безопасности, призывов к насильственным действиям Знак не осуществлял, а, напротив, разъяснял право.

— При этом заявления Знака — это реализация фундаментального права на выражение мнения, которое тем более происходило в рамках оказания правовой помощи доверителям — Виктору Бабарико и Светлане Тихановской, участникам избирательной кампании. Поэтому уголовное преследование Знака — это преследование адвоката за осуществление профессиональной деятельности, — считает Лаевский.

Ранее защита Знака обжаловала заключение под стражу. Жалобу из Следственного комитета должны были передать в суд, но по состоянию на 15 сентября в суд Партизанского района жалоба не поступила.

— Третьи сутки на передачу жалобы в суд истекли еще в воскресенье. Это грубое нарушение сроков и грубое нарушение права на защиту. До избрания меры пресечения Максим не допрошен в качестве подозреваемого и никаких подозрений ему не выдвигалось, то есть получается, что при избрании меры пресечения не мог выдвигать возражений, значит, нарушено право на защиту. При этом ни сведения о личности, ни возможность других мер пресечения следователем не оценена. Поэтому теперь это подлежит исследованию в суде, — говорит Лаевский.

Защита Знака обратилась к адвокатскому сообществу с просьбой о солидарности — чтобы адвокаты выразили готовность личного поручительства за Знака для изменения меры пресечения судом.

— Меня очень радует, что многие известные адвокаты отозвались в первый же день и прислали свои ходатайства о личном поручительстве. Мы будем ходатайствовать о том, чтобы суд опросил потенциальных личных поручителей. Ведь это уникальная и беспрецедентная ситуация для Беларуси — адвокаты заявляют о готовности лично поручиться за коллегу, который беспочвенно арестован за профессиональную деятельность. Это настоящая солидарность адвокатского сообщества. Мы очень признательны и ждем других коллег, ведь такое поручительство — это высокий моральный шаг, заступиться за своих — это почетно, — считает Дмитрий Лаевский.

По мнению Лаевского, заключение под стражу двух адвокатов за их профессиональную деятельность — Максима Знака и Ильи Салея — серьезный прецедент.

— Но мне о каких-то действиях Белорусской республиканской коллегии адвокатов по защите заключенных под стражу коллег неизвестно, — заявил Лаевский.

 
 
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По мнению защиты, со стороны Максима Знака отсутствовали призывы как таковые, а высказывания и комментарии Знака в публичном пространстве никак не были направлены...
 
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