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С бассейном, фонтаном и аллеей. Под Логойском за $850 тысяч продается настоящее имение
15.09.2020 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В 35 километрах от Минска
«Здесь сразу было что-то, что цепляло очень сильно»
Единственная мысль, которая крутится в голове, как только приезжаешь в усадьбу: «Как же тут тихо». Здесь нет городского шума или отдаленного рокота дороги, здесь не слышно людских голосов или музыки соседских "шашлыков". После городских волнений и шума такая тишина становится в диковинку.
— Один наш знакомый уже давно имеет дачу в деревне неподалеку — в деревне Селец. Это, наверное, самая старая деревня, которая упоминается в истории этих мест. Именно этот наш знакомый и посоветовал нам обратить внимание на земельный участок в д. Новое Городище, — рассказала собственница усадьбы Жанна. — Первое, на что мы обратили внимание в этих местах, — это пруд. Точнее, это было, скорее, уже почти высохшее болото-лужа, но не в низине, как обычно, а на пригорке. Вся остальная территория заросла бурьяном, борщевиком и сорняками в человеческий рост и выглядела, мягко говоря, непрезентабельно. Но было еще что-то, что цепляло очень сильно, — две аллеи с вековыми липами. Даже на заброшенной территории они выглядели величественно и игнорировать их было просто невозможно. Вот так мы и решились на покупку земли здесь.
По словам собственницы усадьбы, имение строилось для одной большой семьи и сдавать в аренду домики изначально никто не планировал. Сейчас усадьба состоит из 6 домиков разной этажности, есть также баня с комнатой отдыха и бассейн на улице. Вся территория занимает 3 гектара, при этом в частной собственности 1 гектар, остальное взято в аренду.
— Когда мы строили усадьбу, наша семья была довольно большой. И основная идея была в том, чтобы каждая часть семьи могла комфортно здесь разместиться и на общих семейных сборах, и на уединенном отдыхе. В итоге около 8 лет мы потратили только на строительство и оформление всех документов.
Сначала оказалось, что эта земля принадлежит Минскому Тракторному заводу, поэтому отвод участка и преодоление бюрократического барьера — это отдельная очень длинная история. Чего только стоила нам полная газификация деревни, с учетом того, что газ надо было вести из Логойска. А это, между прочим, было одним из условий покупки земли от местных властей. То же самое касалось подъездных путей. Для того, чтобы сделать к усадьбе хорошую дорогу, мы буквально по сантиметру откапывали старую брусчатку, которая осталась здесь еще со времен пана.
Очень много времени занимало оформление всех необходимых бумаг. Например, чтобы почистить пруд, надо было получить разрешение не только у райисполкома, но и у пожарной службы (потому что в случае пожара пруд будет использоваться как дополнительный источник воды).
Все домики оформлены примерно в одном стиле, повсюду много картин и декоративных статуэток, артефактов, которые были найдены при строительстве. Видно, что интерьер, как и вся территория, оформлялся с душой.
Каждый домик рассчитан на разное количество гостей: от самого маленького на двоих до большого примерно на 20 человек. При желании гости могут арендовать только 1 этаж (по словам управляющего, при этом второй этаж в домике сдаваться не будет). Если арендовать всю усадьбу целиком, то на территории могут разместиться около 250 человек, при этом мест для ночлега — около 60.
Территория за прудом — это единая с водоемом экологическая система. Для того, чтобы пруд не засох, ему, во-первых, нужна какая-то подпитка, а во-вторых, экологическая «подушка безопасности». Здесь же живет сейчас семья уток, в лесу неподалеку — белки и даже олень. Также еще недавно в одной из лип на аллее жил старый филин.
— Живет ли сейчас этот филин, я не знаю. Несколько лет он точно провел в одном из деревьев на аллее. Нужно было легонько постучать по стволу, и он или «ухал» в ответ, или даже появлялся на дереве. Но потом, наверное, я допустила ошибку, что стала показывать гостям эту нашу достопримечательность. Гости стали очень часто ходить к дереву и слишком громко стучать по дереву. Думаю, филин в итоге улетел — я давно его уже не видела.
«Приезжал покупатель из Тюмени с «живыми» деньгами, это было около 7 лет назад»
— Несколько лет мы использовали эту усадьбу как место силы для всей семьи, но теперь жизнь изменилась: муж работает и практически все время живет в России, сестра вышла замуж и уехала в Германию, родителей уже нет с нами, а дети разъехались по разным уголкам зарубежья. В итоге в какой-то момент мы перепрофилировали это место под усадьбу, которую сдаем в аренду всем желающим. Летом часто сюда приезжают детские и юношеские лагеря, компании проводят выездные корпоративы.
Сейчас здесь можно арендовать как отдельный домик, так и всю усадьбу целиком. Стоимость проживания в среднем — 50 рублей с человека в сутки. Но, по словам собственницы, в каждом случае они цену рассматривают индивидуально.
— Если бизнес работает, все хорошо, то почему решили продать усадьбу?
— Потому что не успеваю заниматься таким большим количеством объектом (эта усадьба — не единственный объект недвижимости в нашей собственности). Хотя младший сын категорически против продажи этой усадьбы — так он любит это место. Кстати, возможно именно поэтому я в свое время отказалась от продажи усадьбы россиянину, который приезжал из Тюмени уже с «живыми» деньгами и был готов купить объект хоть завтра. Это было около 7 лет назад, и цену тогда он называл примерно в 3 раза выше сегодняшней. Но сейчас я уже окончательно «созрела» для продажи усадьбы, осталось только найти по-настоящему рачительного хозяина этому месту.
Напомним, сейчас усадьба продается за $850 тысяч.
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В 35 километрах от Минска за $850 тысяч продается усадьба «Новое городище». Этот объект интересен тем, что сначала строился исключительно для одной большой семьи, а...
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