С бассейном, фонтаном и аллеей. Под Логойском за $850 тысяч продается настоящее имение

По словам собственницы усадьбы, имение строилось для одной большой семьи и сдавать в аренду домики изначально никто не планировал. Сейчас усадьба состоит из 6 домиков разной этажности, есть также баня с комнатой отдыха и бассейн на улице. Вся территория занимает 3 гектара, при этом в частной собственности 1 гектар, остальное взято в аренду.

— Когда мы строили усадьбу, наша семья была довольно большой. И основная идея была в том, чтобы каждая часть семьи могла комфортно здесь разместиться и на общих семейных сборах, и на уединенном отдыхе. В итоге около 8 лет мы потратили только на строительство и оформление всех документов.

Сначала оказалось, что эта земля принадлежит Минскому Тракторному заводу, поэтому отвод участка и преодоление бюрократического барьера — это отдельная очень длинная история. Чего только стоила нам полная газификация деревни, с учетом того, что газ надо было вести из Логойска. А это, между прочим, было одним из условий покупки земли от местных властей. То же самое касалось подъездных путей. Для того, чтобы сделать к усадьбе хорошую дорогу, мы буквально по сантиметру откапывали старую брусчатку, которая осталась здесь еще со времен пана.

Очень много времени занимало оформление всех необходимых бумаг. Например, чтобы почистить пруд, надо было получить разрешение не только у райисполкома, но и у пожарной службы (потому что в случае пожара пруд будет использоваться как дополнительный источник воды).