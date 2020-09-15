Почему судятся Danone и «Савушкин продукт» и кто выигрывает

Источник материала: Tut.by

Первый на постсоветском пространстве производитель молочных продуктов Danone предпринял третью попытку взыскать компенсацию с одного из главных конкурентов — брестского ОАО «Савушкин продукт». И потерпел третье поражение — на этот раз в российском Суде по интеллектуальным правам.



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На прошлой неделе это судебное учреждение в ответе на кассационную жалобу «Данон Россия» постановило , что она не подлежит удовлетворению. По постановлению Суда по интеллектуальным правам в силе остаются решения двух предшествовавших инстанций (Арбитражного суда города Москвы и Девятого арбитражного апелляционного суда), согласно которым «Савушкин продукт» ничего не должен российскому подразделению транснациональной корпорации. Арбитражный суд г. Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд вынесли свои вердикты соответственно в феврале и июне текущего года. Правда, у «Данон Россия» есть еще возможность обжаловать невыгодное для себя решение в течение двух месяцев в Судебной коллегии Верховного суда Российской Федерации.

Напомним, громкий процесс, в котором участвуют первый и третий на постсоветском пространстве производители молочных продуктов , начался в середине 2019 года с иска «Данон Россия». В своем обращении в Арбитражный суд г. Москвы компания потребовала взыскания компенсации стоимости товаров, для которых был якобы незаконно переработан дизайн ее йогуртов с бифидобактериями «Активиа». По утверждению «Данон Россия», этот фирменный стиль якобы после 2017 года начал использоваться для линейки аналогичных продуктов, выпускаемых «Савушкиным продуктом» под брендом «Оптималь». Истец настаивал на двукратном размере выплаты компенсации, которая должна была составить 88,218 млн российских рублей, или на тот момент 1,35 млн долларов.