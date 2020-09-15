Кредит от России в размере 1,5 млрд долларов пока в процессе переговоров

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Беларусь и Россия ведут переговоры о предоставлении кредита на 1,5 миллиарда долларов, но говорить о сроках и ставке пока рано, сообщил замминистра финансов Андрей Белковец.

"Предполагается предоставление финансового кредита правительства России. Средства финансовых кредитов всегда зачисляются на счета министерства финансов", - написал белорусский чиновник на своей странице в Facebook в ответ на соответствующий вопрос.

При этом он обратил внимание, что "сроки и ставки сейчас назвать нельзя - стороны в процессе переговоров". Предполагается, что денежные средства от правительства РФ будут зачислены на счет Минфина Беларуси.

"Это всегда долгосрочные кредиты под льготную, относительно стоимости коммерческих заимствований Беларуси, ставку", - пояснил Андрей Белковец.

В понедельник в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе переговоров президент России рассказал о решении выделить государственный кредит в размер 1,5 миллиарда долларов Беларуси.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков затем уточнил, что часть нового кредита для Беларуси будет использована для рефинансирования ранее предоставленных займов.

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