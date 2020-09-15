ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кредит от России в размере 1,5 млрд долларов пока в процессе переговоров

15.09.2020 11:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Беларусь и Россия ведут переговоры о предоставлении кредита на 1,5 миллиарда долларов, но говорить о сроках и ставке пока рано, сообщил замминистра финансов Андрей Белковец.

"Предполагается предоставление финансового кредита правительства России. Средства финансовых кредитов всегда зачисляются на счета министерства финансов", - написал белорусский чиновник на своей странице в Facebook в ответ на соответствующий вопрос.

© CC0 / Pixabay / Brett_Hondow
Небольшая передышка: куда Беларусь направит обещанные Путиным $1,5 млрд

При этом он обратил внимание, что "сроки и ставки сейчас назвать нельзя - стороны в процессе переговоров". Предполагается, что денежные средства от правительства РФ будут зачислены на счет Минфина Беларуси.

"Это всегда долгосрочные кредиты под льготную, относительно стоимости коммерческих заимствований Беларуси, ставку", - пояснил Андрей Белковец.

В понедельник в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе переговоров президент России рассказал о решении выделить государственный кредит в размер 1,5 миллиарда долларов Беларуси.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков затем уточнил, что часть нового кредита для Беларуси будет использована для рефинансирования ранее предоставленных займов.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В понедельник в ходе переговоров с президентом Лукашенко в Сочи российский президент Путин рассказала о решении выделить Беларуси государственный кредит.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Адвокат Знака подал ходатайство о прекращении уголовного преследования
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика