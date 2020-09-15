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Белорусские предприятия или нерентабельны, или теряют прибыль миллиардами

15.09.2020 12:11 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Число нерентабельных и низкорентабельных предприятий в стране превышает 50%. Такова официальная статистика Национального статистического комитета. При этом прибыль крупных и средних предприятий сокращается с огромной скоростью.

За 7 месяцев доля нерентабельных предприятий по стране составила 23,4%, низкорентабельных — 31,5%, пишет портал banki24.by. Вместе удельный вес уязвимых компаний достиг 54,9%. В Минске доля нерентабельных и низкорентабельных компаний не достигла половины от совокупного числа (46%). По столице статорганы насчитали 23,2% нерентабельных и 22,8% низкорентабельных бизнесов.

В Могилевской области 26,3% предприятий нерентабельны, а 41,7% низкорентабельны, в Брестской — 19,3% нерентабельных и 32,2% низкорентабельных, Витебской — 26,9% и 33,1%, Гомельской — 20,5% и 37,1%, Гродненской — 21,6% и 30,7%, Минской — 26,5% и 30,6% соответственно.

При этом чистая прибыль крупных и средних предприятий за 7 месяцев составила 3,016 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года чистая прибыль сократилась в 2,8 раза (на 63,9%) или на 5,346 млрд рублей. Показатели сильно упали за июль: чистая прибыль в этом месяце составила 328,7 млн рублей против 1,196 млрд рублей в июне и 1,374 млрд рублей в июле 2019 года. Получается, что к 2019 году июльская прибыль просела в 4,2 раза, сообщает портал со ссылкой на официальные статданных.

Напомним, что ранее Национальный банк Беларуси сообщил о рекордном сокращении уровня золотовалютных резервов страны. В августе этот показатель упал на 1,4 млрд долларов, опустив запасы почти до уровня минимальных по годовому прогнозу. Также в августе в Беларуси наблюдался беспрецедентный отток валютных вкладов населения.

Standard & Poor’s изменило прогноз Беларуси со «стабильного» на «негативный» долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси, находящегося на уровне «В/В». Негативный прогноз «отражает рост рисков для финансовой стабильности банковской системы» Беларуси. Поскольку после «спорных президентских выборов» отмечалось «ускорение обмена населением сбережений на иностранную валюту и изъятия денежных средств с дебетовых вкладов в течение августа».

 
Теги: Минск
 
 
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Число нерентабельных и низкорентабельных предприятий в стране превышает 50%. Такова официальная статистика Национального статистического комитета. При этом...
 
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