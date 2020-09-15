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Белорусские предприятия или нерентабельны, или теряют прибыль миллиардами
15.09.2020 12:11 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Число нерентабельных и низкорентабельных предприятий в стране превышает 50%. Такова официальная статистика Национального статистического комитета. При этом прибыль крупных и средних предприятий сокращается с огромной скоростью.
За 7 месяцев доля нерентабельных предприятий по стране составила 23,4%, низкорентабельных — 31,5%, пишет портал
В Могилевской области 26,3% предприятий нерентабельны, а 41,7% низкорентабельны, в Брестской — 19,3% нерентабельных и 32,2% низкорентабельных, Витебской — 26,9% и 33,1%, Гомельской — 20,5% и 37,1%, Гродненской — 21,6% и 30,7%, Минской — 26,5% и 30,6% соответственно.
При этом чистая прибыль крупных и средних предприятий за 7 месяцев составила 3,016 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года чистая прибыль сократилась в 2,8 раза (на 63,9%) или на 5,346 млрд рублей. Показатели сильно упали за июль: чистая прибыль в этом месяце составила 328,7 млн рублей против 1,196 млрд рублей в июне и 1,374 млрд рублей в июле 2019 года. Получается, что к 2019 году июльская прибыль просела в 4,2 раза, сообщает портал со ссылкой на официальные статданных.
Напомним, что ранее Национальный банк Беларуси
Standard & Poor’s
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Число нерентабельных и низкорентабельных предприятий в стране превышает 50%. Такова официальная статистика Национального статистического комитета. При этом...
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