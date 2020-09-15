ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Боррель заявил, что ЕС не признает легитимность Лукашенко

15.09.2020 12:53 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на сессии Европарламента во вторник, оговорился и назвал Александра Лукашенко «нелегитимным президентом Украины».


Фото: Reuters

«Мы считаем выборы в Беларуси сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко нелегитимным президентом Украины», — заявил он. После смеха в зале Боррель поправился: «Конечно, Беларуси, о чем я только думал».

Жозеп Боррель также отметил многочисленные произвольные задержания после выборов, жесткие действия в отношении протестующих и проинформировал депутатов о задержании всех членов президиума Координационного совета за исключением Светланы Алексиевич.

По его словам, ЕС видит выход из кризиса в организации политического диалога между властями и общества. Началу такого диалога могла бы способствовать наблюдательная миссия ОБСЕ.

«Однако мы не смогли связаться с белорусскими властями ни на каком уровне», — добавил он.

Боррель также отметил, что завершается работа над санкциями в отношении белорусских чиновников. По словам Борреля, они будут введены в ближайшее время. Он рассчитывает на их согласование до 24−25 сентября на чрезвычайном заседании Европейского совета.

Глава европейской дипломатии сообщил, что ЕС поставил на пересмотр отношения с Беларусью. Определены сферы, в которых контакты могут быть прекращены или сокращены.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По его словам, ЕС видит выход из кризиса в организации политического диалога между властями и обществом. Началу такого диалога могла бы способствовать...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Белорусские предприятия или нерентабельны, или теряют прибыль миллиардами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика