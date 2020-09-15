Боррель заявил, что ЕС не признает легитимность Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на сессии Европарламента во вторник, оговорился и назвал Александра Лукашенко «нелегитимным президентом Украины».



Фото: Reuters

«Мы считаем выборы в Беларуси сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко нелегитимным президентом Украины», — заявил он. После смеха в зале Боррель поправился: «Конечно, Беларуси, о чем я только думал».

Жозеп Боррель также отметил многочисленные произвольные задержания после выборов, жесткие действия в отношении протестующих и проинформировал депутатов о задержании всех членов президиума Координационного совета за исключением Светланы Алексиевич.

По его словам, ЕС видит выход из кризиса в организации политического диалога между властями и общества. Началу такого диалога могла бы способствовать наблюдательная миссия ОБСЕ.

«Однако мы не смогли связаться с белорусскими властями ни на каком уровне», — добавил он.

Боррель также отметил, что завершается работа над санкциями в отношении белорусских чиновников. По словам Борреля, они будут введены в ближайшее время. Он рассчитывает на их согласование до 24−25 сентября на чрезвычайном заседании Европейского совета.

Глава европейской дипломатии сообщил, что ЕС поставил на пересмотр отношения с Беларусью. Определены сферы, в которых контакты могут быть прекращены или сокращены.