«Минфины ведут консультации». Когда Минск получит обещанные 1,5 млрд долларов кредита

Источник материала: Tut.by

Минфины Беларуси и России ведут консультации о заявленном вчера на встрече в Сочи президентами двух стран кредите в 1,5 млрд долларов в эквиваленте. Об этом сообщили TUT.BY в пресс-службе Минфина Беларуси.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Обсуждаются сроки, ставки и график предоставления ресурсов. Данные средства планируется использовать на цели поддержания золотовалютных резервов и в качестве источника финансирования государственного долга, в том числе — перед Российской Федерацией, — сказали в Минфине.

Напомним, вчера Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались в Сочи. Там Путин подтвердил, что Россия планирует выдать Беларуси кредит, о котором ранее говорил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось о намерении Минска рефинансировать обязательства перед Россией в 2021 году в размере 600 млн долларов. В нынешнем году в рамках погашения госдолга Беларусь уже выплатила правительству и банкам России 428,9 млн долларов.

Золотовалютные резервы Беларуси в августе сократились на 1399,6 млн долларов (на 15,8%), составив, по предварительным данным, 7 457,8 млн долларов (в эквиваленте). С начала года резервы снизились на 20,6%, или на 1935,7 млн долларов. Снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Нацбанком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи на фоне роста девальвационных ожиданий (в августе рубль обновил исторический минимум к доллару, падение к началу года составило 25%) и оттока и конвертации депозитов.

Возможности Беларуси для заимствований серьезно сдерживает политический кризис, на что уже обратили внимание рейтинговые агентства.