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«Минфины ведут консультации». Когда Минск получит обещанные 1,5 млрд долларов кредита
15.09.2020 13:11 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минфины Беларуси и России ведут консультации о заявленном вчера на встрече в Сочи президентами двух стран
— Обсуждаются сроки, ставки и график предоставления ресурсов. Данные средства планируется использовать на цели поддержания золотовалютных резервов и в качестве источника финансирования государственного долга, в том числе — перед Российской Федерацией, — сказали в Минфине.
Напомним, вчера Александр Лукашенко и Владимир Путин встречались в Сочи. Там Путин подтвердил, что Россия планирует выдать Беларуси кредит, о котором ранее говорил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Ранее сообщалось о намерении Минска рефинансировать обязательства перед Россией в 2021 году в размере 600 млн долларов. В нынешнем году в рамках погашения госдолга Беларусь уже
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Минфины Беларуси и России ведут консультации о заявленном вчера на встрече в Сочи президентами двух стран кредите в 1,5 млрд долларов в эквиваленте. Об этом...
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