Свежие курсы валют: во вторник подорожал только евро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен - Sputnik. Евро немного подорожал по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.

Больше недели рубль понемногу усиливал позиции после долговременного падения. В понедельник эта тенденция продолжилась, и торги завершились укреплением рубля ко всем основным валютам корзины. Во вторник же белорусский рубль ослаб к евро.

По итогам торгов 15 сентября Нацбанк установил следующие курсы валют:

1 доллар - 2,59 рубля,

1 евро - 3,078 рубля,

100 российских рублей - 3,4437 белорусского рубля.

С прошлых торгов доллар подешевел на 0,15% или 0,004 рубля, российский рубль просел по сравнению с установленным в понедельник курсом сразу на 0,61% или 0,021 белорусского рубля. Евро прибавил к стоимости 0,12% или 0,0036 рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.