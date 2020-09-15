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Свежие курсы валют: во вторник подорожал только евро
15.09.2020 13:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен - Sputnik. Евро немного подорожал по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник.
Больше недели рубль понемногу усиливал позиции после долговременного падения. В понедельник эта тенденция продолжилась, и торги завершились укреплением рубля ко всем основным валютам корзины. Во вторник же белорусский рубль ослаб к евро.
По итогам торгов 15 сентября Нацбанк установил следующие курсы валют:
С прошлых торгов доллар подешевел на 0,15% или 0,004 рубля, российский рубль просел по сравнению с установленным в понедельник курсом сразу на 0,61% или 0,021 белорусского рубля. Евро прибавил к стоимости 0,12% или 0,0036 рубля.
Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
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Белорусский рубль по итогам торгов незначительно укрепился по отношению к доллару и российской валюте.
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