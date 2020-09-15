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Минэнерго ответило на заявления об убыточности БелАЭС
15.09.2020 15:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен – Sputnik. Министерство энергетики ответило Telegram-каналам, которые писали об убыточности Белорусской АЭС еще до ее официального запуска.
В соцсетях говорилось, что БелАЭС является организацией, "имеющей устойчивый характер неплатежеспособности", "де-факто банкротом".
© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
"На БелАЭС еще не ввели в эксплуатацию первый энергоблок, не осуществляется производство и реализация электроэнергии потребителям. Поэтому информация об "убыточности"/ "банкротстве" станции, которую продвигают отдельные Telegram-каналы, вызывает, мягко скажем, удивление", - ответили в министерстве.
В настоящий момент Белорусская АЭС – первая строящаяся на территории страны атомная электростанция. Физический запуск первого блока АЭС состоялся в августе 2020 года. На первый квартал 2021 года запланировано полностью запустить в промышленную эксплуатацию первый энергоблок.
В августе министерство экономики и коммуникаций Эстонии сообщило, что страны Балтии договорились прекратить покупки электроэнергии у Беларуси после запуска АЭС в Островце.
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За последнее время несколько Telegram-каналов сообщили об убыточности Белорусской атомной электростанции и назвали ее "де-факто банкротом".
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