Минэнерго ответило на заявления об убыточности БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Министерство энергетики ответило Telegram-каналам, которые писали об убыточности Белорусской АЭС еще до ее официального запуска.

В соцсетях говорилось, что БелАЭС является организацией, "имеющей устойчивый характер неплатежеспособности", "де-факто банкротом".

"На БелАЭС еще не ввели в эксплуатацию первый энергоблок, не осуществляется производство и реализация электроэнергии потребителям. Поэтому информация об "убыточности"/ "банкротстве" станции, которую продвигают отдельные Telegram-каналы, вызывает, мягко скажем, удивление", - ответили в министерстве.

В настоящий момент Белорусская АЭС – первая строящаяся на территории страны атомная электростанция. Физический запуск первого блока АЭС состоялся в августе 2020 года. На первый квартал 2021 года запланировано полностью запустить в промышленную эксплуатацию первый энергоблок.

В августе министерство экономики и коммуникаций Эстонии сообщило, что страны Балтии договорились прекратить покупки электроэнергии у Беларуси после запуска АЭС в Островце.

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