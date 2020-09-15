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«Преследование политически мотивировано». Защита Колесниковой требует прекратить уголовное преследование
15.09.2020 15:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак подала ходатайство о прекращении уголовного преследования Марии, так как считает, что в публичных выступлениях ее подзащитной не содержится призывов к захвату государственной власти или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Преследование Марии Колесниковой защита считает политически мотивированным. Об этом сообщила пресс-служба Виктора Бабарико.
Адвокат отмечает, что все выступления Марии Колесниковой, высказывания находятся в свободном доступе в сети интернет.
— Их анализ позволяет утверждать об отсутствии призывов к совершению каких-либо противоправных действий. Напротив, в каждом из своих выступлений она подчеркивает о недопустимости насилия, совершения иных противоправных действий. Все ее высказывания находятся в рамках гарантированного каждому права на свободу мнений, и никоим образом не нарушают права и свободы других лиц, не посягают на национальную безопасность страны, в связи с чем уголовное преследование за реализацию фундаментального права на свободное выражение своего мнения, применение к ней меры пресечения в виде заключения под стражу является ничем иным, как принуждением к отказу от своих убеждений, что запрещено Конституцией. Преследование Марии является политически мотивированным, — считает Людмила Казак.
Также защитой подана жалоба на то, что в отношении Марии до сих пор не проведена судебно-медицинская экспертиза в целях фиксации имеющихся у нее телесных повреждений.
Ранее защитник Максима Знака Дмитрий Лаевский
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«Преследование политически мотивировано». Защита Колесниковой требует прекратить уголовное преследование
По мнению адвоката, все высказывания Колесниковой находятся в рамках гарантированного каждому права на свободу мнений, и никоим образом не нарушают права и...
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