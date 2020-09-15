«Преследование политически мотивировано». Защита Колесниковой требует прекратить уголовное преследование

Источник материала: Tut.by

Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак подала ходатайство о прекращении уголовного преследования Марии, так как считает, что в публичных выступлениях ее подзащитной не содержится призывов к захвату государственной власти или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Преследование Марии Колесниковой защита считает политически мотивированным. Об этом сообщила пресс-служба Виктора Бабарико.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Адвокат отмечает, что все выступления Марии Колесниковой, высказывания находятся в свободном доступе в сети интернет.

— Их анализ позволяет утверждать об отсутствии призывов к совершению каких-либо противоправных действий. Напротив, в каждом из своих выступлений она подчеркивает о недопустимости насилия, совершения иных противоправных действий. Все ее высказывания находятся в рамках гарантированного каждому права на свободу мнений, и никоим образом не нарушают права и свободы других лиц, не посягают на национальную безопасность страны, в связи с чем уголовное преследование за реализацию фундаментального права на свободное выражение своего мнения, применение к ней меры пресечения в виде заключения под стражу является ничем иным, как принуждением к отказу от своих убеждений, что запрещено Конституцией. Преследование Марии является политически мотивированным, — считает Людмила Казак.

Также защитой подана жалоба на то, что в отношении Марии до сих пор не проведена судебно-медицинская экспертиза в целях фиксации имеющихся у нее телесных повреждений.

Ранее защитник Максима Знака Дмитрий Лаевский подал в Следственный комитет ходатайство о прекращении уголовного преследования своего подзащитного. По мнению Лаевского, в действиях Знака отсутствует состав какого-либо преступления.