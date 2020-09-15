Белорусские айтишники переводят бизнес в Латвию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен - Sputnik. Министр экономики Янис Витенбергс заявил о согласии двенадцати белорусских IT-компаний перенести свою деятельность в Латвию. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства экономики Латвии.

"Мы понимаем, что этим предпринимателям может быть сложно получить необходимую информацию от белорусских властей в настоящий момент, поэтому мы работаем с каждой компанией индивидуально, выслушиваем просьбы и в сотрудничестве с министерством иностранных дел и министерством внутренних дел оперативно решаем вопросы, связанные с подготовкой необходимых документов", – сказал Витенбергс.

По его словам, параллельно ведется работа с латвийскими банками, чтобы найти компромисс и создать "зеленый коридор" для въезда иностранных компаний в Латвию. Там создана специальная группа, в которой Министерство экономики и Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) в сотрудничестве с другими заинтересованными учреждениями рассматривают заявки от белорусских предпринимателей в ускоренном порядке и предлагают возможные решения.

Текущие вопросы включают выдачу разрешений на временное проживание высококвалифицированным специалистам и членам их семей, стартовые визы, открытие банковских счетов и другие. По данным министерства, эти компании представляют сектор информационных и телекоммуникационных технологий, а также специализируются на "зеленой" энергетике. Некоторые компании в соответствии с Законом о поддержке нового бизнеса, получат право на получение статуса стартапа. LIAA в настоящее время ведет активную работу, обращаясь к белорусским компаниям с предложениями о переносе их операций в Латвию.

"Углубленные консультации уже предоставлены 116 белорусским компаниям и частным лицам. В настоящее время в этих компаниях в Беларуси работает более 4000 человек. Из 116 потенциальных инвесторов 30 – ИТ-компании и 25 – производственные компании", – говорится в заявлении на сайте минэкономики Латвии.

Новая реальность белорусских айтишников после выборов

После выборов в Беларуси многие IT-компании считают свою работу небезопасной из-за регулярных отключений интернета и давления, оказываемого властями на сотрудников. Обыски прошли в минском филиале российского IT-гиганта "Яндекс", а руководство Viber после задержания нескольких сотрудников и вовсе решило закрыть офис в Минске.

По подозрению в хищении четыре топ-менеджера IT-компании PandaDoc были арестованы . Накануне основатель компании Микита Микадо открыто поддержал оппозицию и начал сбор средств для силовиков, решивших уволиться из органов на фоне протестов.

В 2019-м году доля IT-сектора обеспечила половину прироста белорусского ВВП, а в 2020-м стала лидером роста среди других секторов экономики, исправно пополняя казну.

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