«Правда, что паспорт могут признать недействительным?» Да, вот в каких случаях

Источник материала: Tut.by

Недавно главе католической церкви Беларуси Тадеушу Кондрусевичу было отказано во во въезде в Беларусь. Причина: решение о признании его паспорта гражданина Республики Беларусь недействительным. Оказывается, есть целый список причин, по которым главный документ гражданина может считаться таковым. Нередко владелец паспорта даже не подозревает об этом.

Да, это правда. Случаи, когда паспорт гражданина Беларуси или другой документ, удостоверяющий личность (вид на жительство, удостоверение беженца), может быть признан недействительным, прописаны в «Положении о документах, удостоверяющих личность» .

Принять решение о признании паспорта гражданина Беларуси или другого документа, удостоверяющего личность (вид на жительство, удостоверение беженца), недействительным могут органы внутренних дел, Министерство иностранных дел, дипломатическое представительство Беларуси или консульское учреждение.

В каких случаях принимается такое решение?

Есть очевидные причины, когда паспорт признается недействительным: если он поддельный, истек срок его действия, есть необходимость его обмена или после подачи в милицию (за границей в диппредставительство) заявления о его утрате или краже. Но есть и другие причины. Например, если в нем не указаны обязательные, предусмотренные законом данные или в этих сведениях допущены ошибки. К таким данным относятся актуальное цветное фото владельца, фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, пол, идентификационный номер, серия и номер, тип, дата выдачи, срок действия документа и другие. А также в случае изменения основных данных о владельце документа и связанной с этим заменой паспорта.

Кроме того, паспорт могут признать недействительным, в случае «невозможности идентификации данных» либо «средств защиты бланка документа», что делает его непригодным для использования.

Если вы пролили на паспорт кофе, ребенок порисовал на одной из страниц, документ надорван или там есть другие повреждения, это тоже может стать основанием для признания его недействительным.

Паспорт признается недействительным также в случае утраты владельцем документа права на его использование — например, в случае смены гражданства Республики Беларусь на гражданство другой страны, а также отмены решения о приобретении гражданства.

Кроме этого в случае сообщения владельцем паспорта ложных сведений или представления подложных, поддельных либо недействительных документов при принятии решения о выдаче документа, удостоверяющего личность; выдачи нового документа, удостоверяющего личность, до истечения срока действия ранее выданного.