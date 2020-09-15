«Правда, что паспорт могут признать недействительным?» Да, вот в каких случаях

Недавно главе католической церкви Беларуси Тадеушу Кондрусевичу было отказано во во въезде в Беларусь. Причина: решение о признании его паспорта гражданина Республики Беларусь недействительным. Оказывается, есть целый список причин, по которым главный документ гражданина может считаться таковым. Нередко владелец паспорта даже не подозревает об этом.
Правда ли, что паспорт гражданина Беларуси могут признать недействительным?
Да, это правда. Случаи, когда паспорт гражданина Беларуси или другой документ, удостоверяющий личность (вид на жительство, удостоверение беженца), может быть признан недействительным, прописаны в «Положении о документах, удостоверяющих личность».
Кто может признать паспорт гражданина Беларуси недействительным?
Принять решение о признании паспорта гражданина Беларуси или другого документа, удостоверяющего личность (вид на жительство, удостоверение беженца), недействительным могут органы внутренних дел, Министерство иностранных дел, дипломатическое представительство Беларуси или консульское учреждение.
В каких случаях принимается такое решение?
Есть очевидные причины, когда паспорт признается недействительным: если он поддельный, истек срок его действия, есть необходимость его обмена или после подачи в милицию (за границей в диппредставительство) заявления о его утрате или краже. Но есть и другие причины. Например, если в нем не указаны обязательные, предусмотренные законом данные или в этих сведениях допущены ошибки. К таким данным относятся актуальное цветное фото владельца, фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, пол, идентификационный номер, серия и номер, тип, дата выдачи, срок действия документа и другие. А также в случае изменения основных данных о владельце документа и связанной с этим заменой паспорта.
Кроме того, паспорт могут признать недействительным, в случае «невозможности идентификации данных» либо «средств защиты бланка документа», что делает его непригодным для использования.
Если вы пролили на паспорт кофе, ребенок порисовал на одной из страниц, документ надорван или там есть другие повреждения, это тоже может стать основанием для признания его недействительным.
Паспорт признается недействительным также в случае утраты владельцем документа права на его использование — например, в случае смены гражданства Республики Беларусь на гражданство другой страны, а также отмены решения о приобретении гражданства.
Кроме этого в случае сообщения владельцем паспорта ложных сведений или представления подложных, поддельных либо недействительных документов при принятии решения о выдаче документа, удостоверяющего личность; выдачи нового документа, удостоверяющего личность, до истечения срока действия ранее выданного.
Могу ли я узнать, что мой паспорт признан недействительным?
Для проверки подлинности паспорта можно отправить письменный запрос в органы внутренних дел. Как объясняют в Департаменте по гражданству и миграции МВД, там смогут прояснить, признан ли паспорт недействительным. Помочь с этим вопросом могут в отделе по гражданству и миграции, дополняют специалисты Программы «Ла Страда Беларусь».
Не всегда повреждения паспорта можно определить на глаз. Может быть такое, что после попадания на документ жидкости или физического воздействия остаются следы или дефекты, которые будут видны только на специальном оборудовании, например, при пересечении границы.
Что делать, если мой паспорт признан недействительным?
Здесь инструкция будет индивидуальной. Если паспорт признан недействительным, потому что истек срок действия, изменились личные данные его владельца, то его следует заменить на новый. В случаях, когда паспорт признают недействительным имеющие на это право государственные органы, то будет проводиться проверка и владельцу документа сообщат, как действовать.
— В том случае, когда гражданин получает решение компетентного органа Республики Беларусь (органа внутренних дел, Министерства иностранных дел, дипломатического представительства или консульского учреждения) о принятии решения о признании паспорта недействительным (об этих трех пунктах говорилось выше), рекомендуем дождаться официальных разъяснений в части касающихся конкретных причин, которые послужили основанием для признания паспорта таковым, — поясняет TUT.BY руководитель инфолинии по безопасному выезду и пребыванию за границей «Ла Страда Беларусь» юрист Вероника Николайчик.
Если по какой-то причине паспорт признан недействительным, когда человек находится за границей, следует обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение Беларуси в этой стране или (в случае отсутствия такового) в ближайшее аккредитованное диппредставительство или консульское учреждение.
— Вам будет выдано свидетельство на возвращение. Это документ, на основании которого вы можете однократно пересечь границу. Важно помнить, что свидетельство на возвращение выдается на определенный срок, поэтому очень надо успеть выехать из страны, пока оно действительно, — объясняет Вероника Николайчик. Юрист поясняет: чтобы оформить свидетельство на возвращение могут потребоваться заявление на его выдачу, оригинал паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, две цветные фотографии заявителя, документ, подтверждающий внесение платы.