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Дотечет ли американская нефть через Польшу по «Дружбе» в Беларусь?
15.09.2020 16:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несмотря на договоренности с Россией, Беларусь продолжает закупать нефть из альтернативных источников. Каждый месяц один-два танкера такого сырья поступают на НПЗ в Новополоцке и Мозыре через порты Клайпеды и Одессы. На днях белорусский и польский операторы нефтепровода «Дружба» подтвердили готовность начать реверсные поставки из польского порта Гданьск. Не станет ли политический кризис в Беларуси этому помехой?
Ориентир — конец 2020 года
Впервые польский оператор нефтепровода «Дружба» компания PERN
В апреле Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси
На прошлой неделе гендиректор «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко сообщил «
Польша сможет «настроить» на реверс участок нефтепровода «Дружба» от Плоцка до Адамово к концу года и таким образом начать поставки сырья из порта Гданьска в Беларусь.
— В данный момент PERN работает над реверсом по нефтепроводу «Дружба» на участке между Плоцком и Адамово. Завершение работ запланировано на конец 2020 года. Реверс на восточном участке позволит нам работать в обоих направлениях, чтобы полностью удовлетворять запросы наших клиентов без каких-либо перебоев, — сообщили изданию
В компании добавили, что отношения с клиентами не обсуждают.
По оценкам экспертов, начальные объемы могут составить около 100 тысяч тонн сырья в месяц. Обе стороны не сообщают, чью нефть планируют поставлять из Польши в Беларусь. Аналитики считают, что с высокой вероятностью можно говорить о прокачке нового сорта американской нефти.
Ставка на «белого орла»
Американская нефть замаячила на нефтяном горизонте Беларуси летом 2019 года. Тогда Белорусская нефтяная компания (БНК), которая занимается закупкой нефти и является спецэкспортером нефтепродуктов,
Посредником между Генкарелли и белорусской стороной стал глава крупной польской трейдинговой компании Unimot Адам Сикорски, следует из
Первая партия американской нефти в объеме 77 тыс. тонн была поставлена в Беларусь в начале июня 2020 года. Согласно официальному сообщению Госдепа США, поставка была осуществлена американским трейдером United Energy Trading при содействии американской Getka и польской Unimot.
Getka и Unimot создали совместную компанию 3 Seas Energy и разработали для нее специальный сорт нефти White Eagle Blend (WEB), который по качественным характеристикам соответствует российской смеси Urals. Названия проектов имеют символическое значение. White Eagle — это белый орел, который изображен на государственном гербе Польши. 3 Seas означает три моря (Балтийское, Черное и Адриатическое). Название «Трехморье» получила образованная в 2016 году организация, объединившая 12 государств Центральной и Восточной Европы (Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Хорватия, Болгария, Словения, Польша). Неформальным лидером инициативы выступает Польша, ее целью является развитие сотрудничества в области энергетики, транспорта и связи. 15 февраля 2020 года госсекретарь США Майк Помпео
В августе первая партия WEB поступила на новополоцкий «Нафтан». Доставка осуществлялась через Клайпеду и далее по железной дороге в Беларусь. Стороны на раскрывают стоимость сделки. Но Адам Сикорски говорил, что цена WEB привязана к цене американской WTI, однако для Беларуси было сделано исключение, и цену по просьбе заказчика привязали к цене Brent. При этом он добавил, что в будущем поставка может быть осуществлена через Гданьск и далее по нефтепроводу «Дружба». Ранее в 3 Seas Energy отмечали, что для поставки нефть из США в Беларусь «имеются не только коммерческие, но и политические мотивы».
Политический кризис в Беларуси
Реализация нефтяного проекта между Беларусью, Польшей и США стала возможной после февральского визита в Минск Майка Помпео. На встрече с Александром Лукашенко он
Однако после выборов 9 августа ситуация изменилась. Помпео
— Ситуация сейчас такая, что поставка американской нефти через Польшу в Беларусь выглядит нереальной ни политически, ни даже экономически, поскольку не сулит большой выгоды. Но проделан огромный объем организационной работы, есть договоренности, которые закреплены на бумаге. И тут интересно, как поведут себя стороны, — сказал TUT.BY источник в нефтяной сфере.
По его словам, прекращение поставок нефти из США не означает, что Беларусь не сможет использовать польский реверс. Нефть можно купить у других стран, прежде всего у Саудовской Аравии, основного конкурента России на мировом нефтяном рынке.
Стоит также отметить, что PERN изначально целью реверсных поставок
В настоящее время польские компании расширяют бизнес на энергетическом рынке Восточной Европы. Например, PKN Orlen помимо Польши имеет нефтеперерабатывающие заводы в Чехии и Литве, а Unimot запустила в Украине сеть АЗС.
— В случае если Беларусь к 2025 году станет покупать у России нефть по мировым ценам, то более глубокая кооперация с соседями явно пригодится, — считает собеседник.
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Несмотря на договоренности с Россией, Беларусь продолжает закупать нефть из альтернативных источников. Каждый месяц один-два танкера такого сырья поступает на...
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