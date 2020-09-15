Дотечет ли американская нефть через Польшу по «Дружбе» в Беларусь?

Источник материала: Tut.by

Несмотря на договоренности с Россией, Беларусь продолжает закупать нефть из альтернативных источников. Каждый месяц один-два танкера такого сырья поступают на НПЗ в Новополоцке и Мозыре через порты Клайпеды и Одессы. На днях белорусский и польский операторы нефтепровода «Дружба» подтвердили готовность начать реверсные поставки из польского порта Гданьск. Не станет ли политический кризис в Беларуси этому помехой?



Фото: pern.pl

Ориентир — конец 2020 года

Впервые польский оператор нефтепровода «Дружба» компания PERN объявила о возможности прокачки нефти из Польши в Беларусь в феврале 2020 года. Это заявление последовало на фоне конфликта Минска и Москвы из-за цены на нефть.

В апреле Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило тариф на транспортировку нефти из Польши на Мозырский нефтеперерабатывающий завод. В то же время PERN объявил о поиске подрядной организации, которая сможет «настроить» восточную часть трубопровода в Польше на реверсную работу.

На прошлой неделе гендиректор «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко сообщил « Вестнику Белнефтехима », что согласовал с PERN технические регламенты по реверсной прокачке нефти из порта Гданьска в направлении Беларуси. «Западные партнеры готовы поставлять альтернативную нефть к границе нашей страны по участку Гданьск — Плоцк — Адамово, вопрос состоит только в объемах — здесь есть некоторые ограничения», — сказал Борисенко.

Польша сможет «настроить» на реверс участок нефтепровода «Дружба» от Плоцка до Адамово к концу года и таким образом начать поставки сырья из порта Гданьска в Беларусь.

— В данный момент PERN работает над реверсом по нефтепроводу «Дружба» на участке между Плоцком и Адамово. Завершение работ запланировано на конец 2020 года. Реверс на восточном участке позволит нам работать в обоих направлениях, чтобы полностью удовлетворять запросы наших клиентов без каких-либо перебоев, — сообщили изданию BiznesAlert в компании PERN.

В компании добавили, что отношения с клиентами не обсуждают.

По оценкам экспертов, начальные объемы могут составить около 100 тысяч тонн сырья в месяц. Обе стороны не сообщают, чью нефть планируют поставлять из Польши в Беларусь. Аналитики считают, что с высокой вероятностью можно говорить о прокачке нового сорта американской нефти.

Ставка на «белого орла»

Американская нефть замаячила на нефтяном горизонте Беларуси летом 2019 года. Тогда Белорусская нефтяная компания (БНК), которая занимается закупкой нефти и является спецэкспортером нефтепродуктов, наняла за 60 тысяч долларов американского лоббиста Дэвида Генкарелли, чтобы получить особую лицензию от американского Минфина «на проведение транзакций в США для покупки сырой нефти с ее поставкой на НПЗ в Республику Беларусь», а также для продажи белорусских нефтепродуктов. Ранее отпечаток на белорусско-американские отношения наложила санкционная политика США в отношении ряда нефтехимических компаний Беларуси после президентских выборов 2006 года.





Посредником между Генкарелли и белорусской стороной стал глава крупной польской трейдинговой компании Unimot Адам Сикорски, следует из документов .

Первая партия американской нефти в объеме 77 тыс. тонн была поставлена в Беларусь в начале июня 2020 года. Согласно официальному сообщению Госдепа США, поставка была осуществлена американским трейдером United Energy Trading при содействии американской Getka и польской Unimot.

Getka и Unimot создали совместную компанию 3 Seas Energy и разработали для нее специальный сорт нефти White Eagle Blend (WEB), который по качественным характеристикам соответствует российской смеси Urals. Названия проектов имеют символическое значение. White Eagle — это белый орел, который изображен на государственном гербе Польши. 3 Seas означает три моря (Балтийское, Черное и Адриатическое). Название «Трехморье» получила образованная в 2016 году организация, объединившая 12 государств Центральной и Восточной Европы (Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Австрия, Венгрия, Румыния, Хорватия, Болгария, Словения, Польша). Неформальным лидером инициативы выступает Польша, ее целью является развитие сотрудничества в области энергетики, транспорта и связи. 15 февраля 2020 года госсекретарь США Майк Помпео заявил , что его страна выделит 1 млрд долларов «инициативе трех морей» для снижения энергозависимости от России. Согласно планам 3 Seas Energy, смесь WEB должна стать альтернативой российской нефти, используемой на НПЗ стран, входящих в «Трехморье».

В августе первая партия WEB поступила на новополоцкий «Нафтан». Доставка осуществлялась через Клайпеду и далее по железной дороге в Беларусь. Стороны на раскрывают стоимость сделки. Но Адам Сикорски говорил, что цена WEB привязана к цене американской WTI, однако для Беларуси было сделано исключение, и цену по просьбе заказчика привязали к цене Brent. При этом он добавил, что в будущем поставка может быть осуществлена через Гданьск и далее по нефтепроводу «Дружба». Ранее в 3 Seas Energy отмечали, что для поставки нефть из США в Беларусь «имеются не только коммерческие, но и политические мотивы».

Политический кризис в Беларуси

Реализация нефтяного проекта между Беларусью, Польшей и США стала возможной после февральского визита в Минск Майка Помпео. На встрече с Александром Лукашенко он заявлял , что США готовы на 100% обеспечить поставки нефти в Беларусь. В начале июля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что поставка американской нефти в страну — это не одноразовый шаг, а долгосрочная программа.



Майк Помпео. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Однако после выборов 9 августа ситуация изменилась. Помпео заявил , что не исключает возобновления санкций, что может привести к остановке поставок американской нефти в Беларусь. А Лукашенко обвинил Польшу «во вмешательстве во внутренние дела и территориальных претензиях на Гродненскую область».

— Ситуация сейчас такая, что поставка американской нефти через Польшу в Беларусь выглядит нереальной ни политически, ни даже экономически, поскольку не сулит большой выгоды. Но проделан огромный объем организационной работы, есть договоренности, которые закреплены на бумаге. И тут интересно, как поведут себя стороны, — сказал TUT.BY источник в нефтяной сфере.

По его словам, прекращение поставок нефти из США не означает, что Беларусь не сможет использовать польский реверс. Нефть можно купить у других стран, прежде всего у Саудовской Аравии, основного конкурента России на мировом нефтяном рынке.

Стоит также отметить, что PERN изначально целью реверсных поставок называл не поддержку Беларуси как таковую, а «повышение гибкости логистической сети компании и повышение энергетической безопасности Польши». «Насколько такое решение необходимо, мы убедились во время так называемого хлоридного кризиса [в 2019 году], когда в страну поступала из России загрязненная нефть», — говорили в польском операторе нефтепровода «Дружба».

В настоящее время польские компании расширяют бизнес на энергетическом рынке Восточной Европы. Например, PKN Orlen помимо Польши имеет нефтеперерабатывающие заводы в Чехии и Литве, а Unimot запустила в Украине сеть АЗС.

— В случае если Беларусь к 2025 году станет покупать у России нефть по мировым ценам, то более глубокая кооперация с соседями явно пригодится, — считает собеседник.