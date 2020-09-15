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Последний месяц с кредитами – цены проданных в августе квартир показали небольшой рост
15.09.2020 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Спрос на квартиры в августе оказался на 6% ниже, чем в июле, но тысяча сделок купли-продажи всё же набралась. Результат вполне заурядный для конца лета – в последние годы покупали больше квартир.
Если посмотреть, как покупательская активность менялась от недели к неделе, то во второй половине месяца наметилась серьёзная просадка. Последние банки заявили о приостановке кредитования покупки жилья, что приведет к очень слабым продажам квартир в сентябре. Судя по предварительным данным за 2 недели, сентябрь может оказаться на уровне очень плохих апреля и мая или даже хуже.
Предложение квартир в августе изменилось незначительно (-0.6%), но в последние недели
Доля 1-комнатных квартир в августовских сделках достигла 44%, что стало максимальным значением за 1,5 года.
Значительно меньше квартир купили в готовых новостройках – только 8% против 12-13% в прошлые месяцы.
Повышенным спросом пользовались квартиры в Заводском и Московском районах столицы. В то же время доля Фрунзенского района оказалась значительно ниже своего обычного уровня.
Очень популярными у покупателей были квартиры в панельных хрущевках и брежневках, а также в современных панельных домах. Среди аутсайдеров месяца – современные каркасно-блочные дома, где купили на четверть меньше квартир, чем в июле.
Последний месяц, когда у покупателей жилья была возможность взять кредит, завершился ростом цен. Средняя цена проданных в Минске квартир выросла на 0,8% и составила 1333 $/м2. Фактически рост был обеспечен 1-комнатными квартирами, которые заметно подорожали, и доля которых увеличилась в общем объёме сделок.
В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):
· 1-комнатные квартиры: 1434 $/м2 (+2,2% за месяц) — $ 51 200;
· 2-комнатные квартиры: 1272 $/м2 (-0,9%) — $ 59 500;
· 3-комнатные квартиры: 1212 $/м2 (+0,2%) — $ 78 500;
· 4-комнатные квартиры: 1120 $/м2 (-4,4%) — $ 97 000.
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