Последний месяц с кредитами – цены проданных в августе квартир показали небольшой рост

Спрос на квартиры в августе оказался на 6% ниже, чем в июле, но тысяча сделок купли-продажи всё же набралась. Результат вполне заурядный для конца лета – в последние годы покупали больше квартир.

Если посмотреть, как покупательская активность менялась от недели к неделе, то во второй половине месяца наметилась серьёзная просадка. Последние банки заявили о приостановке кредитования покупки жилья, что приведет к очень слабым продажам квартир в сентябре. Судя по предварительным данным за 2 недели, сентябрь может оказаться на уровне очень плохих апреля и мая или даже хуже.