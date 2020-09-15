ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Реальные доходы белорусов в январе-июле выросли более чем на 5%

15.09.2020 17:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Реальные денежные доходы белорусов в январе-июле текущего года выросли на 5,4% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

"Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе-июле 2020 года составили 105,4% к уровню января-июля 2019 года", – сообщили в Белстате.

Отмечается также, что общий объем денежных доходов при этом делится так:

  • 64,5% занимает оплата труда;
  • 23,3% – трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие);
  • 7,4% – доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход;
  • 4,8% – доходы от собственности и прочие доходы.

Реальные располагаемые денежные доходы населения рассчитываются за вычетом налогов, сборов и взносов. Полученные цифры корректируются на индекс потребительских цен на товары и услуги.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При этом в общем объеме денежных доходов 64,5% занимает оплата труда, 7,4% – доходы от предпринимательской и иной деятельности.
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Правда, что паспорт могут признать недействительным?» Да, вот в каких случаях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus
15.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика