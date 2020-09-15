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Реальные доходы белорусов в январе-июле выросли более чем на 5%
15.09.2020 17:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен – Sputnik. Реальные денежные доходы белорусов в январе-июле текущего года выросли на 5,4% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.
"Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе-июле 2020 года составили 105,4% к уровню января-июля 2019 года", – сообщили в Белстате.
Отмечается также, что общий объем денежных доходов при этом делится так:
Реальные располагаемые денежные доходы населения рассчитываются за вычетом налогов, сборов и взносов. Полученные цифры корректируются на индекс потребительских цен на товары и услуги.
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При этом в общем объеме денежных доходов 64,5% занимает оплата труда, 7,4% – доходы от предпринимательской и иной деятельности.
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