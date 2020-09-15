Реальные доходы белорусов в январе-июле выросли более чем на 5%

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Реальные денежные доходы белорусов в январе-июле текущего года выросли на 5,4% в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

"Реальные располагаемые денежные доходы населения Республики Беларусь в январе-июле 2020 года составили 105,4% к уровню января-июля 2019 года", – сообщили в Белстате.

Отмечается также, что общий объем денежных доходов при этом делится так:

64,5% занимает оплата труда;

23,3% – трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие);

7,4% – доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход;

4,8% – доходы от собственности и прочие доходы.

Реальные располагаемые денежные доходы населения рассчитываются за вычетом налогов, сборов и взносов. Полученные цифры корректируются на индекс потребительских цен на товары и услуги.