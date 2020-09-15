Минфин рассказал, как вырос дефицит бюджета и во сколько обошлась казне девальвация рубля

Источник материала: Tut.by

Дефицит бюджета Беларуси по итогам восьми месяцев вырос до 1,6 млрд рублей, заявил заместитель министра финансов Беларуси Андрей Белковец на онлайн-семинаре агентства Cbonds.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

При этом, уточнил Белковец, 1,3 млрд рублей — технический дефицит, это сумма реструктурированных долгов комбинатов хлебопродуктов.

Как ранее сообщалось, дефицит бюджета изначально планировали в 2020 году в объеме 0,9 млрд. Дефицит республиканского бюджета за январь-июнь 2020 года сложился в сумме 1,8 млрд рублей, хотя еще по итогам пяти месяцев он был гораздо ниже: 70 млн рублей. По итогам семи месяцев дефицит был на уровне 1,4 млрд рублей.

Замминистра отметил, что до конца года дефицит вырастет, по последним оценкам, до 3 млрд рублей. Стресс-тестирование показало, что максимальный его уровень — около 5 млрд рублей.

— Но пока идем на 3 млрд рублей. С таким дефицитом вполне можно жить. Расширять заимствования на покрытие дефицита не планируем, постепенно используем накопленные остатки, их около 6 млрд рублей, — заявил Андрей Белковец, отметив, что Минфин рассчитывает, что дефицит удастся закрыть безболезненно.

Он заявил, что снижение курса белорусского рубля к доллару более чем на 20% с начала года (до 2,59 рубля) увеличивает расходы бюджета на 0,3 млрд рублей — из-за большого объема обязательства в иностранной валюте.

Возможно, из-за девальвации вырастет конкурентоспособность нашего экспорта, но в моменте эффект для бюджета оказался отрицательным, пояснил Белковец.

Он также отметил, что, несмотря на протестную активность в Беларуси, все предприятия работают в штатном режиме. Остановленных производств нет.

Замминистра прокомментировал отказ МВФ от кредита Беларуси в сумме около 900 млн долларов.

— Этот кредит в бюджет не закладывали, это был такой инструмент быстрого реагирования. Мы пытались получить эти ресурсы, они очень льготные. Но сначала не могли сойтись в понимании, насколько мы выполняем требования ВОЗ, который говорил о необходимости жесткого карантина. Когда этот вопрос стал не настолько определяющим, нам сказали, что страна выпустила еврооблигации и дополнительные средства Беларуси не нужны.

Белковец рассказал, что сейчас идет работа по получению российского кредита на 1,5 млрд долларов. Основное назначение этих средств — компенсировать расходы на обслуживание долга и компенсировать отток золотовалютных резервов на фоне роста покупки валюты населением и предприятиями.