Сбербанк России предрекает плохое будущее экономике Беларуси из-за релокации айтишников

Источник материала: Tut.by

Политический кризис в Беларуси помимо краткосрочных эффектов несет существенные риски и для долгосрочной динамики развития страны из-за возможной массовой релокации IT-компаний. Об этом отмечается в обзоре Центра макроэкономических исследований Сбербанка России.





Эксперты отмечают, что после роста протестной активности и последовавшего жесткого ответа от руководства страны многие IT-компании начали говорить о возможной смене юрисдикции. Принимая во внимание высокую мобильность этой части рабочей силы и слабую привязку цифровых компаний к конкретному географическому месту, сценарий массовой релокации таких организаций становится более чем вероятным, заключают аналитики Сбербанка РФ.

При этом значимость сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для Беларуси последовательно росла. Из 1,2% роста белорусской экономики в 2019 году 0,5 процентных пункта были обеспечены сектором «информация и связь». Доля ИКТ внутри ВВП выросла с 2,2% в 2011 году до 6,2%, а объем валовой добавленной стоимости в реальном выражении за аналогичный период — на 88%. В условиях пандемии IT-компании стали основным драйвером поддержки экономики. По итогам января-июля сектор внес максимальный положительный вклад в рост ВВП — 0,5 п. п. Для сравнения: отрицательный вклад транспорта составил 0,7 п. п., промышленности — 0,6 п. п., торговли — 0,3 п. п. На текущий момент размер сектора (7,6% валовой добавленной стоимости) превышает транспортную деятельность (5,2%), строительство (5,8%) и сельское хозяйство (4,2%).

Быструю экспансию ИКТ внутри валовой добавленной стоимости аналитики Сбербанка частично объясняют «слабым ростом традиционных отраслей». Однако во многом это все же результат работы властей, заложивших фундамент для развития IT. За последние годы были приняты: «Стратегия развития информатизации»; «Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества»; декрет № 8 «О развитии цифровых технологий». Последний, в частности, предоставил дополнительные льготы и преференции для компаний IT-отрасли и сделал Беларусь первой страной, легализовавшей работу с криптовалютами. В итоге количество резидентов Парка высоких технологий за последние полтора года практически удвоилось и в конце июля составляло 886 компаний. Экспорт ПВТ в 2019 году вырос в 1,6 раза — примерно до 2 млрд долларов, что эквивалентно 5% всего экспорта, или 21% экспорта услуг Беларуси. Для сравнения: дефицит счета текущих операций в прошлом году составил 1,2 млрд долларов.

По первоначальным планам ускоренная цифровизация должна была стать альтернативной точкой роста взамен ориентации на масштабный госсектор. Однако происходящие события в лучшем случае приостановят процесс цифрового развития, полагают в Сбербанке. «В пессимистичном сценарии Беларусь лишится квалифицированных специалистов (в 50 крупнейших IT-компаниях работают 38 тыс. человек) и иностранных инвестиций, которые традиционно сопровождаются импортом технологий. Будет происходить постепенная архаизация экономики, ограничивающая потенциальные темпы роста, а госсектор продолжит оставаться источником структурных дисбалансов», резюмируют авторы обзора.

Ранее аналитики Сбербанка России констатировали , что политический кризис вызвал значительную турбулентность в банковской системе Беларуси.

По информации агентства Reuters, на минувшей неделе премьер-министр России Михаил Мишустин и министр финансов РФ Антон Силуанов поручили крупнейшим российским госбанкам поддержать белорусские «дочки». Речь идет о Сбербанке РФ, ВТБ и ВЭБ. Им рекомендовано не закрывать межбанковские лимиты, чтобы белорусские банки могли сохранить доступ к рублевой ликвидности.

3 июля Александр Лукашенко предлагал главе Сбербанка Герману Грефу финансировать «большие объемы белорусской экономики».