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МНС напомнило белорусам, что нужно заплатить имущественные налоги

15.09.2020 17:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Физлица должны в срок уплатить имущественные налоги, об этом напомнили в Министерстве по налогам и сборам Беларуси.

© Photo : БелаПАН / Василий Семашко
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В ведомстве рассказали, что в текущем году срок уплаты земельного налога и налога на недвижимость истекает 16 ноября.

"Поскольку установленный срок уплаты сбора – 15 ноября – приходится на выходной день, то согласно статье 4 Налогового кодекса срок уплаты сбора переносится на ближайший следующий за ним рабочий день – 16 ноября", – пояснили в МНС.

Тем, кто не получил извещения на уплату имущественных налогов, следует обратиться в налоговый орган по месту нахождения имущества, чтобы уточнить сумму. Оплату можно произвести через отделения банков, почтовые отделения, сельсоветы, налоговые органы и посредством интернет-банкинга.

"Личный кабинет плательщика позволяет оплачивать налоговые платежи посредством Интернет-банкинга Беларусбанка, Белгазпромбанка, Альфабанка и Белинвестбанка. Члены садоводческих товариществ, гаражных кооперативов могут производить уплату путем внесения сумм налогов уполномоченным лицам указанных организаций", – заключили в МНС.

 
Теги: Минск
 
 
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В министерстве рассказали, что срок уплаты земельного налога и налога на недвижимость в этом году истекает 16 ноября.
 
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