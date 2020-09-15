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МНС напомнило белорусам, что нужно заплатить имущественные налоги
15.09.2020 17:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен – Sputnik. Физлица должны в срок уплатить имущественные налоги, об этом напомнили в Министерстве по налогам и сборам Беларуси.
© Photo : БелаПАН / Василий Семашко
В ведомстве рассказали, что в текущем году срок уплаты земельного налога и налога на недвижимость истекает 16 ноября.
"Поскольку установленный срок уплаты сбора – 15 ноября – приходится на выходной день, то согласно статье 4 Налогового кодекса срок уплаты сбора переносится на ближайший следующий за ним рабочий день – 16 ноября", – пояснили в МНС.
Тем, кто не получил извещения на уплату имущественных налогов, следует обратиться в налоговый орган по месту нахождения имущества, чтобы уточнить сумму. Оплату можно произвести через отделения банков, почтовые отделения, сельсоветы, налоговые органы и посредством интернет-банкинга.
"Личный кабинет плательщика позволяет оплачивать налоговые платежи посредством Интернет-банкинга Беларусбанка, Белгазпромбанка, Альфабанка и Белинвестбанка. Члены садоводческих товариществ, гаражных кооперативов могут производить уплату путем внесения сумм налогов уполномоченным лицам указанных организаций", – заключили в МНС.
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В министерстве рассказали, что срок уплаты земельного налога и налога на недвижимость в этом году истекает 16 ноября.
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