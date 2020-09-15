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Макей - Боррелю: Белорусы сами справятся

15.09.2020 19:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Выборы в Беларуси, возможно прошли не идеально, но народ сделал свой выбор. Однако ЕС даже не пытается разобраться в происходящих в стране процессах, а лишь говорит о санкциях. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей, комментируя выступление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля на сессии Европарламента.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

 

— Оценки Борреля считаю категоричными и тенденциозными. О чем он говорит. О том, что обязательно до предстоящего заседания Совета ЕС должны быть приняты санкции и это, по его словам, должно подтвердить авторитет ЕС. Не верится, но это почти цитата. А мы были уверены, что авторитет ЕС все же держится не на санкциях.

Или взять категоричные требования о начале некого инклюзивного национального диалога. Безусловно, с профессиональной точки зрения считаю, что требовать того, что уже запланировано и анонсировано — свидетельство несомненно хорошего бюрократического опыта и аналитического расчета. Тогда напоминаю, что президент Беларуси недавно снова подтвердил готовность инициировать процесс реформирования политической системы в стране на основе принятия поправок в Конституцию. Достаточно было просто хотя бы прочитать или процитировать главу белорусского государства. Или же под диалогом понимается некий другой алгоритм, способный утолить жажду отсутствующих геополитических реваншей ЕС? — отметил Владимир Макей.

Он отметил, что «навязчиво озвучиваемая позиция ЕС о том, что повторное проведение выборов — наилучшее решение» не является наилучшим для Беларуси.

— Есть примеры, где такие «наилучшие решения» ЕС привели к наилучшим результатам? Или оговорка Ж. Борреля все-таки была смысловая?

Макей также отметил, что не ЕС определять, легитимен или нет Лукашенко.

— У нас прошли выборы, пусть по некоторым высоким канонам и не идеально, однако народ своим большинством, это сегодня сложно поставить под сомнение, определил их победителя. Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов. Для меня эти величины точно не равнозначны. И, в принципе, к чему придет мир, если каждый внешний игрок начнет прямо оспаривать результаты выборного процесса в других странах?

Он также упрекнул ОБСЕ в том, что сейчас ее представители рвутся приехать в Беларусь, однако не принимали участие в наблюдении за выборами.

— На самом деле позиция Беларуси была четко и недвусмысленно доведена нашим западным партнерам как по двусторонним каналам, так и на самой площадке ОБСЕ: Беларусь с уважением относится к ОБСЕ и считает эту организацию важным инструментом для поддержания мира и стабильности в регионе. Вместе с тем мы пока не видим, и состоявшиеся контакты на сегодняшний день нас не смогли в этом убедить, «добавленной стоимости» в визите Действующего председательства и посреднических услугах ОБСЕ для налаживания внутриполитического диалога в Беларуси.

Он заявил, что «белорусы сами справятся с этой задачей», при этом не исключен визит представителя ОБСЕ, «когда это действительно будет полезно».

— Еще раз заявляю, что белорусская сторона всегда готова к открытому и взаимоуважительному диалогу со всеми заинтересованными международными партнерами, включая Европейский союз. Должен признаться, что и по итогам моих предыдущих личных и телефонных контактов с г-ном Боррелем, у меня сложилось впечатление, что и в ЕС думают также. Не хотелось бы разочароваться в этом окончательно, — отметил Макей.

Напомним, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на сессии Европарламента во вторник, заявил, что ЕС считает выборы в Беларуси сфальсифицированными, поэтому считает Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси.

 
 
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Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, заявил, что ЕС считает выборы в Беларуси сфальсифицированными, поэтому считает Лукашенко нелегитимным...
 
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