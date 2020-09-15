По каким статьям наказывают за бело-красно-белые флаги в окнах и на балконах? Руководителям минских ЖКХ разослали руководство к действию

Согласно документу, если гражданин вывесил бело-красно-белый флаг на своем окне или лоджии против него должен быть начат административный процесс по статье 21.13 Кодекса РБ об административных правовых нарушениях: “Самовольные переоборудование, перекрашивание или иное изменение балконов, лоджий и других архитектурных и конструктивных элементов фасадов жилых домов, иных зданий и сооружений, установка на фасадах, балконах, лоджиях, крышах спутниковых и иных антенн, а равно непринятие мер по поддержанию в надлежащем состоянии внешнего вида жилых домов, иных зданий, сооружений и ограждений”.

Если дело касается рисунка (графического изображения) "неразрешенной символики" или бело-красно-белого флага, вывешенного на общем балконе здания, то административный процесс рекомендуется начать по части 2 статьи 21.14 Кодекса РБ об административных правовых нарушениях (Далее КоАП) за нарушение пункта 38 Правил благоустройства и содержания города Минска.