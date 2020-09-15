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По каким статьям наказывают за бело-красно-белые флаги в окнах и на балконах? Руководителям минских ЖКХ разослали руководство к действию
16.09.2020 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Руководителям минских ЖКХ разослали руководство о том, как действовать в случае использования гражданами "незарегистрированной символики". Текст рекомендации попал в редакцию Realt.by.
Согласно документу, если гражданин вывесил бело-красно-белый флаг на своем окне или лоджии против него должен быть начат административный процесс по статье 21.13 Кодекса РБ об административных правовых нарушениях: “Самовольные переоборудование, перекрашивание или иное изменение балконов, лоджий и других архитектурных и конструктивных элементов фасадов жилых домов, иных зданий и сооружений, установка на фасадах, балконах, лоджиях, крышах спутниковых и иных антенн, а равно непринятие мер по поддержанию в надлежащем состоянии внешнего вида жилых домов, иных зданий, сооружений и ограждений”.
Если дело касается рисунка (графического изображения) "неразрешенной символики" или бело-красно-белого флага, вывешенного на общем балконе здания, то административный процесс рекомендуется начать по части 2 статьи 21.14 Кодекса РБ об административных правовых нарушениях (Далее КоАП) за нарушение пункта 38 Правил благоустройства и содержания города Минска.
Также рекомендацию дополняет образец протокола об административном правонарушении, где продемонстрировано, как заполнять документ. В графе о сущности административного правонарушения приведен пример:
“07 сентября 2020 года в 23:00 Петров Петр Петрович, допустил нарушение пункта 38 Правил благоустройства и содержания города Минска, утвержденных решением Мингорсовета от 16.11.2016 №252, а именно: нанес графическое изображение на здание без согласования с администрацией района».
Напомним, ранее Realt.byстало известно, что председатели товариществ собственников Новой Боровой получили предписания от МВД Республики Беларусь с требованием сообщать в ОВД о фактах вывешивания флагов в квартирах. Подробно об этом можно почитать
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По каким статьям наказывают за бело-красно-белые флаги в окнах и на балконах? Руководителям минских ЖКХ разослали руководство к действию
Руководителям минских ЖКХ разослали руководство о том, как действовать в случае использования гражданами "незарегистрированной символики". Текст рекомендации...
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