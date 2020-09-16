«Да, вас обманули». Застройщик объяснил, откуда появились проблемы у «цокольных помещений» в домах на Васнецова в Минске

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- На улице Васнецова в Минске есть жилой комплекс из 5 домов. В двух из них людям продали «помещения без назначения» на цокольном этаже. Собственники хотели перевести их в разряд административных или коммерческих, чтобы открыть там: магазин, парикмахерскую, тренажерный зал и так далее. Однако для этого нужно получить технические условия для подключения коммуникаций у обслуживающей организации, которой является товарищество собственников.

- На площадях цокольных помещений расположены общие коммуникации дома, к которым товарищество обязано иметь свободный доступ, но не имеет из-за того, что эти коммуникации оказались в частной собственности. Как итог: водомерные узлы и электрощитовые не обслуживаются должным образом. Если случится авария и дом останется без света, то попасть к электрощиту можно будет только с милицией.

- Собственники винят товарищество в самоуправстве, что правление незаконно не выдает им технических условий на подключение коммуникаций. Товарищество уверяет, что этих помещений не было в проектно-сметной документации, вместо них должны были быть подвалы для жильцов. Проектно-сметной документации нет ни у товарищества, ни у собственников помещений.

- Цокольное помещения перепродаются из рук в руки из-за невозможности использовать эти объекты. К примеру, помещение Елены (имя изменено по просьбе героини), о котором шла речь в статье, перепродавалось около 10 раз (по словам местных жителей и председателя товарищества).

- Собственники с этой проблемой обращались во всевозможные органы. Дошли даже до Качановой и Кухарева (когда тот еще был вице-премьером). Последний отправил на место разбираться целую комиссию, куда вошли чиновники разных мастей вплоть до министерства жилищно-коммунального хозяйства. Однако, единственный вывод, к которому пришла комиссия: ищите консенсус друг с другом.

- Собственники помещений уверяют, что если бы на встрече были представители застройщика, то они бы все расставили на свои места.