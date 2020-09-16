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Беларусь увеличила квоты на производство алкогольной продукции

16.09.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. В Беларуси увеличили квоты на производство алкогольной и спиртосодержащей продукции в текущем году, соответствующее постановление Совета министров №532 от 11 сентября опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

Нормы производства алкоголя были установлены правительством республики в конце прошлого года. В сентябре их пересмотрели, в результате чего большинство из них было увеличено.

Так, квота на производство водки и ликеро-водочных изделий расширили на 244,7 тысячи декалитров до 10,95 миллионов декалитров, фруктовой водки - на 3 тысячи декалитров до 8,5 тысячи декалитров. Также выросли нормы производства бренди на 4 тысячи декалитров до 166 тысяч декалитров, винного виноградного кулера - на 30 тысяч декалитров до 50 тысяч декалитров, крепких спиртных напитков на 118 тысяч декалитров до 456 тысяч декалитров. Кроме того, в документ добавили квоту на производство фруктов в вине фруктовом в размере 2 тысяч декалитров.

При этом некоторые квоты Совмин все же уменьшил. Так, снизили норму производства особых винных напитков до 70 тысяч декалитров, фруктово-ягодных вин - до 4,77 миллиона декалитров и крепленых плодовых марочных вин улучшенной качества - до 4,63 миллиона декалитров.

Данный документ вступает в силу с момента его официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
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Нормы производства алкогольной продукции, реализуемой на территории Беларуси, были установлены Совмином в конце прошлого года, в основном они были увеличены.
 
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