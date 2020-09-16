«Теперь понятно». Обслуживать госдолг может стать сложней. А что будет с кредитами и доходами населения

Источник материала: Tut.by

S&P Global Ratings прогнозирует , что затянувшаяся повышенная неопределенность в Беларуси может негативно сказаться на доступе Беларуси к международным рынкам капитала в ближайшие год-полтора и окажет давление на суверенный кредитный рейтинг. Что это означает для страны и для граждан, помогает разобраться руководитель проекта «Кошт урада» экономист Владимир Ковалкин.

На что влияют «негативный» прогноз и суверенный кредитный рейтинг? Суверенный кредитный рейтинг используется для оценки кредитного риска стран, он включает вероятность (риски) дефолта. На него опираются при оценке возможностей национальных правительств обслуживать внешний долг, а также на него обращают внимание потенциальные кредиторы и инвесторы, оценивая свои риски предоставления финансовых ресурсов. Пока суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне «В/В», что относится к так называемому спекулятивному классу. Он означает, что в настоящее время страна-заемщик имеет возможность выполнять свои финансовые обязательства, но неблагоприятные экономические условия могут отрицательно сказаться на готовности платить по долгам. «Негативный» прогноз означает, что рейтинговое агентство предполагает, что белорусский рейтинг может ухудшиться, если тенденции и динамика в экономике и финансовом секторе сохраняться в том виде, в котором они находятся сейчас. При таком прогнозе число желающих инвестировать или предоставлять кредитные ресурсы в Беларусь будет сокращаться.

Что значит осложнение доступа к международным рынкам капитала? S&P Global Ratings прогнозирует возможные сложности с доступом к международным рынкам капитала в ближайшие 12−18 месяцев из-за сложившейся политической обстановки или экономических рисков, вызванной неопределенностью. Иными словами, есть риск, что внешние кредиторы не будут готовы рисковать своими деньгами, чтобы давать Беларуси в долг. А те, кто все же согласится, будут устанавливать максимально высокие проценты. — Наш рейтинг может упасть до «мусорного». Это будет означать закрытие всех адекватных рынков финансирования для государства и для многих частных крупных компаний. Это будет связано с тем, что любые инвестиции или кредиты в Беларусь будут оцениваться как высокорисковые. Значит, они либо не будут делаться, либо будут, но под очень высокий, буквально запретительный процент, — объясняет Владимир Ковалкин. Получается, что, с одной стороны, «негативный» прогноз отражает экономическую картину, которая складывается в стране. С другой стороны, сам факт ухудшения прогноза от одного из ведущих международных рейтинговых агентств будет служить фактором, ухудшающим ситуацию с доступом к кредитам и инвестициям.

А нам что с того? Сокращение возможностей и доступа к иностранным финансовым ресурсам ударит по государству. Правительство, вероятно, не сможет привлекать под выгодный процент или совсем не сможет привлекать дополнительные деньги через евробонды либо через кредиты иностранных банков, международных организаций и других государств. Так как новых кредитных ресурсов будет в лучшем случае мало и они будут дорогими, с их помощью невозможно будет рефинансировать уже имеющиеся у Беларуси долги либо вкладывать их в экономику страны. Это при том, что правительство страны в последние годы большую часть госдолга рефинансирует. — Проблемы с точки зрения обслуживания внешнего госдолга будут однозначно нарастать. Вероятность дефолта становится все выше, — считает экономист. Но дело не только в государственном долге. Сложности не обойдут стороной банковский и реальный сектора экономики. Банкам будет все сложней находить деньги за рубежом для того, чтобы предоставлять их в виде кредитов бизнесу и физическим лицам. А компании и организации не смогут брать кредиты под приемлемый для них процент и инвестировать эти средства в развитие бизнеса, расширение, открытие новых компаний. — Бизнес будет затухать, сворачиваться и деловая активность будет снижаться, — отмечает Владимир Ковалкин.

Это коснется граждан? Ухудшение состояния экономики в целом и нанимателей в частности по цепочке дойдет до населения. Снижение деловой активности приведет к сокращению количества рабочих мест и доходов населения. В то же время из-за высоких процентных ставок люди не будут брать популярные в стране потребительские кредиты, которые помогают поддерживать уровень спроса. — Люди с большими сложностями смогут брать кредиты на строительство квартир, покупку нового автомобиля, в потребительских целях. Соответственно, спрос будет сокращаться. Это тоже будет «бить» по бизнесу. Продажи падают — бизнес сворачивается. Здесь будет удар со стороны инвестиций и со стороны спроса, — комментирует Владимир Ковалкин. Экономист считает, что при таком раскладе в перспективе уровень жизни людей может снизиться, так как будет расти безработица, снижаться размер зарплат. В этом случае особенно сильными будут экономические последствия для жителей небольших городов и сельской местности, где деловая активность, в отличие от столицы и областных городов, более уязвима к кризисам и в сложные периоды затухает в первую очередь.

Где же государству брать деньги, чтобы расплачиваться с долгами? По данным на 1 августа госдолг Беларуси составил 53,1 млрд рублей , с начала года увеличившись на 18,6%. Внешний долг составил 17,8 млрд долларов, он вырос за тот же период на 3,7%. С учетом того, что основная часть госдолга номинирована в иностранной валюте, на ситуации с ним сказывается нестабильность на валютном рынке и падение рубля. В 2020 году на погашение госдолга в общей сложности планировалось направить 5,977 млрд рублей. За семь месяцев погашение внешнего госдолга составило около 1 млрд долларов. Большая часть госдолга Беларуси традиционно рефинансируется: чтобы расплатиться со старыми долгами, правительство берет новые кредиты. В случае стабильного экономического положения и хорошей позиции в кредитных рейтингах, новые долговые обязательства, как правило, берутся на более выгодных условиях, что в долгосрочной перспективе помогает снижать уровень долговой нагрузки на экономику страны. В 2021 году Беларусь планирует направить на обслуживание и погашение государственного долга 3,23 млрд долларов, из них внешнего — 2,82 млрд долларов, следует из проспекта эмиссии ценных бумаг, опубликованного на сайте Минфина. До 2024 года положение правительства в связи с долговыми обязательствами будет оставаться напряженным. Если ситуация неопределенности и напряженности не разрешится, то возможности Беларуси найти источники для рефинансирования долгов заметно сузятся. — Желающих одалживать белорусским компаниям и государству, думаю, не будет совсем, кроме тех, кто это делает по политическим мотивам, — считает экономист. — Какие у нас есть опции? Есть крупные международные организации, западные государства, Китай и Россия. Думаю, международные финансовые организации вряд будут финансировать режим Лукашенко. Остаются Китай и Россия. Китай ведет себя прагматично, чаще всего если и дает кредиты, то связанные. Остается только Россия. Россия уже пообещала предоставить Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов. Часть из них, уйдет на рефинансирование старых долгов. Это разовая поддержка. Однако ресурсов Беларуси может потребоваться значительно больше, чем пока пообещала выделить Москва. В случае длительной неопределенности и усиления рисков, даже Россия тоже может задуматься о перспективах предоставления подобной поддержки.

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