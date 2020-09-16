Доллар - по 2,585, евро - по 3,063: какие курсы установили банки в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. Купить доллар в столичных банках утром в среду можно по курсу от 2,585 рубля, евро - от 3,063 рубля, а российский рубль - от 3,445 белорусского рубля за сотню, сообщает Sputnik.

В среду торги на Белорусской валютно-фондовой бирже начались с незначительного укрепления рубля ко всем корзинам валюты. Такая тенденция продолжается уже вторую неделю. При этом делать выводы, какие курсы будут установлены по итогам торгов, пока рано. Зато можно узнать, какие курсы валют установили банки в своих отделениях.

Доллар по самому выгодному курсу в 2,585 рубля предлагает "Альфа-Банк", "Банк "Решение", "БСБ-Банк", "Технобанк" и банк "Дабрабыт". По 2,586 рубля американскую валюту можно приобрести в обменниках Белинвестбанка. По 2,587 рубля доллар продают в "МТБанке" и "Паритетбанке". В остальных банках курс варьируется от 2,588 до 2,63 рубля.

Лучший курс евро в 3,063 рубля можно найти в некоторых отделениях "БСБ-Банка". В "Технобанке" купить европейскую валюту можно по 3,065 рубля, в банке "Дабрабыт" и "Паритетбанке" - по 3,066 рубля. В отделениях других банков разбежка курса евро довольно большая - от 3,07 до 3,12 рубля.

Российский рубль выгоднее всего купить в "БСБ-Банке" и "МТБанке" по 3,445 белорусского рубля за сотню. "БНБ-Банк", "Технобанк" и "ТК Банк" реализуют российский рубль по 3,45 белорусского рубля, "Паритетбанк" - по 3,451 белорусского рубля. Приобрести российскую валюту в обменниках также можно по курсу от 3,452 до 3,53 рубля.

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.