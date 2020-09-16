Как Лукашенко меняет генералов промышленности

Источник материала: Tut.by

Средний срок, который во время правления Лукашенко отводился директорам крупнейших производственных предприятий Беларуси, составляет около шести лет. В последнее десятилетие заметна тенденция на его уменьшение.



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Как подсчитало Завтра твоей страны , с момента прихода к власти в 1994 году Александр Лукашенко назначил и снял 21 руководителя на восьми крупнейших (по выручке в 2019 году) производственных предприятиях страны — Мозырском НПЗ, ОАО «Нафтан», ОАО «Беларуськалий», БМЗ, ОАО «Гродно Азот», БелАЗе, МТЗ и МАЗе.

Чаще всего руководство менялось на МАЗе и МТЗ (на МАЗе с 1996 по 2019 годы пришли и ушли 5 директоров, на МТЗ с 1995 по 2015-й — 4), всего по разу — на Мозырском НПЗ и БелАЗе.

Директором-«долгожителем» является экс-глава Мозырского НПЗ Анатолий Куприянов, который руководил предприятием 20 лет — с 1996 по 2016 год. За плечами экс-руководителя БелАЗа Петра Пархомчика 13 лет директорского стажа (2007−2020). В этом году он был назначен министром промышленности. Примерно по 10 лет на высшей руководящей должности пробыли бывшие «генералы» МАЗа Валентин Гуринович (1996−2006), МТЗ Александр Пуховой (2002−2012) и БМЗ Анатолий Савенок (2009−2019).

Примерно два года — это минимальный стаж, который был отведен четырем директорам. Среди них два экс-«мазовца» Николай Костень (2007−2009) и Виктор Основский (2012−2014), российский экспат и экс-глава ОАО «Гродно Азот» Игорь Жилин (2009−2011) и один из бывших руководителей МТЗ Владимир Волчок (2012−2014).

Средний срок нахождения в директорских креслах семи руководителей, которые сегодня управляют «фамильным серебром» (должность на БелАЗе пока вакантна), составляет около трех лет.

Самый умудренный опытом из них — генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый, сменивший своего предшественника в 2014 году. Трое из руководителей — Виталий Вовк на МТЗ, Дмитрий Корчик на БМЗ и Валерий Иванкович на МАЗе — назначены директорами предприятий в 2019 году.