|
Адвокаты Максима Знака пожаловались в Генпрокуратуру на СК
16.09.2020 11:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Защитники Максима Знака, находящегося под стражей в СИЗО № 1, Дмитрий Лаевский и Евгений Пыльченко подали в Генпрокуратуру жалобу по факту того, что жалоба на заключение под стражу их клиента до сих пор не передана Следственным комитетом в суд для рассмотрения.
Жалобу в СК на заключение под стражу Знака защита
— По состоянию на сегодня, 16 сентября 2020 года, суд Партизанского района все так же не получил из СК жалобу защиты на заключение под стражу Знака. То есть с момента подачи жалобы в СК прошло более 5 суток. Тут без комментариев, — сказал TUT.BY Дмитрий Лаевский.
Ранее Лаевский также
Напомним, юрист и член президиума Координационного совета Максим Знак был задержан 9 сентября. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о попытке захвата власти, возбужденному по ч. 3 ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь) Уголовного кодекса, которое Генпрокуратура завела 20 августа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жалобу на заключение под стражу Максима Знака адвокат Лаевский подал в СК еще 10 сентября, но она до сих пор не передана в суд для рассмотрения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)