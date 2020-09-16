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Адвокаты Максима Знака пожаловались в Генпрокуратуру на СК

16.09.2020 11:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Защитники Максима Знака, находящегося под стражей в СИЗО № 1, Дмитрий Лаевский и Евгений Пыльченко подали в Генпрокуратуру жалобу по факту того, что жалоба на заключение под стражу их клиента до сих пор не передана Следственным комитетом в суд для рассмотрения.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Жалобу в СК на заключение под стражу Знака защита подала еще 10 сентября. Согласно УПК, жалоба передается от органа, получившего его, в суд не позднее 72 часов.

— По состоянию на сегодня, 16 сентября 2020 года, суд Партизанского района все так же не получил из СК жалобу защиты на заключение под стражу Знака. То есть с момента подачи жалобы в СК прошло более 5 суток. Тут без комментариев, — сказал TUT.BY Дмитрий Лаевский.

Ранее Лаевский также подал в Следственный комитет ходатайство о прекращении уголовного преследования адвоката Максима Знака. По мнению защиты, в действиях Знака отсутствует состав какого-либо преступления. Адвокаты сейчас подписывают ходатайства о личном поручительстве за Максима Знака.

Напомним, юрист и член президиума Координационного совета Максим Знак был задержан 9 сентября. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о попытке захвата власти, возбужденному по ч. 3 ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь) Уголовного кодекса, которое Генпрокуратура завела 20 августа.

 
 
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Жалобу на заключение под стражу Максима Знака адвокат Лаевский подал в СК еще 10 сентября, но она до сих пор не передана в суд для рассмотрения.
 
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