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Власти Минска оценили материальный ущерб от акций протеста

16.09.2020 12:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. Ущерб, нанесенный Минску в ходе несанкционированных акций протеста, оценивается более чем в 750 тысяч рублей. Об этом в среду заявил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь.

"В среднем городу в обыкновенный будний день это обходится примерно в 10 тысяч рублей. Эта сумма в разы вырастает после выходных и составляет около 20-30 тысяч. Сюда входит уборка территории, устранение несанкционированных надписей на фасадах и на других элементах. В первые дни еще били стекла в автобусах, сжигали мусорные баки, скамейки переворачивали", – цитирует его БелТА

© Sputnik / Виктор Толочко
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Кроме того, ежедневно столичным коммунальщикам приходится закрашивать около 100 квадратных метров надписей и граффити.

"Но надо понимать, что в этом случае надо закрашивать полностью фасад, то есть сумма увеличивается, расход краски возрастает. А элементы инфраструктуры – светофоры, знаки – не закрашиваются, их нужно заменять. Кроме того, после выходных в полтора раза увеличивается объем уборки и вывоза мусора", – пояснил Лебедь.

Каждый день для проведения незапланированных работ приходится задействовать более тысячи работников ЖКХ и более 80 единиц техники. Кроме того, продолжается подготовка к зимнему сезону.

"Дорожные работники, работники ЖКХ должны подготавливаться. Мы уже на завершающей стадии, скоро будет запуск системы отопления. Вот этим мы должны заниматься. А в результате несанкционированных акций нагрузка на работников коммунальных служб выросла в полтора раза", – отметил представитель Мингорисполкома.

При этом, по словам Владимира Лебедя, некоторые издержки удается уменьшить за счет привлечения к административной ответственности нарушителей. Их обязывают выплачивать штрафы и возмещать нанесенный городу ущерб.

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Теги: Минск
 
 
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Для проведения незапланированных работ приходится ежедневно задействовать больше тысячи работников ЖКХ и около 80 единиц техники, сообщили в Мингорисполкоме.
 
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