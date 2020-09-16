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Белорусские производители битума не испытывают проблем на украинском рынке
16.09.2020 12:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 сен - Sputnik. Белорусские производители битума уже адаптировались к новым правилам оформления товаров на украинской границе, сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.
Ранее агентство
"Действительно, украинская сторона ввела новые правила оформления товаров. Теперь при поставках битума требуется предварительное декларирование", - подтвердил информацию представитель белорусского концерна.
По его словам, это привело к тому, что увеличился документооборот, что в свою очередь привело к увеличению хронологических цепочек при экспорте на украинский рынок.
"Производители битума уже адаптировались к новым правилам. Никто не прекращал отгружать продукцию или тем более останавливать производство. Просто были скорректированы графики отгрузки", - сказал Тищенко.
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