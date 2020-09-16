Белорусские производители битума не испытывают проблем на украинском рынке

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik. Белорусские производители битума уже адаптировались к новым правилам оформления товаров на украинской границе, сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

Ранее агентство enkorr сообщило, что "из-за новых таможенных правил на таможенном пункте "Выступовичи", где происходит оформление белорусских битумов, образовался многокилометровый затор из битумовозов, ожидающих растаможки".

"Действительно, украинская сторона ввела новые правила оформления товаров. Теперь при поставках битума требуется предварительное декларирование", - подтвердил информацию представитель белорусского концерна.

По его словам, это привело к тому, что увеличился документооборот, что в свою очередь привело к увеличению хронологических цепочек при экспорте на украинский рынок.

"Производители битума уже адаптировались к новым правилам. Никто не прекращал отгружать продукцию или тем более останавливать производство. Просто были скорректированы графики отгрузки", - сказал Тищенко.