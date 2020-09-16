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«Этот шаг - важная часть плана помощи народу Беларуси». Литва упрощает выдачу национальных виз белорусам

16.09.2020 13:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 21 сентября Литва временно упростит процедуру выдачи национальных виз гражданам Беларуси, сообщает МИД Литвы.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Граждане Беларуси смогут получить национальную визу сроком на 6 месяцев при предъявлении минимального пакета документов и подтверждения своих финансовых возможностей — средств на 3 месяца или обязательства юридического лица предоставить такие средства.

«Вступившие в силу изменения существенно упростят процедуры переселения работников и их семей. Это особенно важно для белорусских компаний, которые решили перенести свой бизнес в Литву. В то же время этот шаг реализует важную часть плана помощи народу Беларуси», — говорится в заявлении ведомства.

Для белорусов будут действовать те же условия получения национальной визы, что и для граждан Австралии, Японии, Великобритании, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс сказал, что дипломатическая служба Литвы способна обеспечить плавный и быстрый процесс выдачи виз, не создавая бюрократических и административных препятствий.

«Наша цель — ускорить процедуры, чтобы можно было быстрее выдавать визы. Также Департамент миграции начнет рассмотрение заявлений высококвалифицированных специалистов до их прибытия в Литву. В настоящее время самое главное — обеспечить беспрепятственное выполнение процедур», — сказала министр внутренних дел Рита Тамашунене.

 
 
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Граждане Беларуси смогут получить национальную визу сроком на 6 месяцев при предъявлении минимального пакета документов и подтверждения своих финансовых...
 
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