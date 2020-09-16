Лукашенко: Вызревание так называемой революционной ситуации, «нелегитимность выборов» - все это мифы

Источник материала: Tut.by

Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, «нелегитимность выборов» и тому подобное — все это мифы. Об этом Александр Лукашенко заявил 16 сентября во Дворце независимости на встрече с политическим активом страны, передает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— То, что происходит сегодня, не является чем-то неожиданным или новым для нас. Люди постарше помнят и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы, переворачивали машины, жгли их, бросали коктейли Молотова на первые этажи тогда еще не нынешних бутиков и магазинов, а в окна к обычным людям. Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, «нелегитимность выборов» и тому подобное — все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года, — сказал Александр Лукашенко.

На встречу приглашено около 300 человек: высшие должностные лица, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей, руководители и специалисты государственных органов и организаций, представители местной власти из каждой из областей, работники Администрации президента, руководители средств массовой информации.

По словам Лукашенко, он пригласил их на встречу, чтобы ознакомить с оперативной аналитической информацией, «которая даст ответы на самые острые вопросы сегодняшнего дня и поможет лучше сориентироваться в политической ситуации внутри и вокруг Беларуси».