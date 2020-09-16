Давление на рабочих «Беларуськалия» не понравилось одному из ключевых партнеров БКК

Источник материала: Tut.by

Норвежская Yara, один из крупнейших мировых поставщиков минеральных удобрений и один из ключевых клиентов Белорусской калийной компании, в пятницу едет на переговоры в Минск. Накануне компания разместила на своем сайте сообщение , в котором выражает обеспокоенность ситуацией в Беларуси и судьбой уволенных и отбывающих наказание шахтеров.



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— Мы поддерживаем руководящие принципы ООН в отношении бизнеса и прав человека, а также признаем и уважаем права трудящихся, включая право организовывать и проводить забастовку. Мы четко ожидаем, что наши деловые партнеры будут следовать нашим этическим принципам и что они соблюдают законы и постановления, а также международно признанные стандарты в области прав человека, прав сотрудников и этичного ведения бизнеса, — говорится в заявлении Yara.

В компании сообщили, что ведут диалог с БКК и «Беларуськалием» и выражают озабоченность состоянием здоровья и благополучия их сотрудников белорусских предприятий. Норвежцы заявили, что ожидают, что с рабочими обращаются хорошо и в соответствии с Кодексом поведения деловых партнеров Yara.

Компания предупреждает, что взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами — от норвежских профсоюзов и правительства Норвегии, до активистов и профсоюзов в Беларуси. Заинтересованные стороны сообщили Yara о ряде проблем.

«Несколько сотрудников компании были заключены в тюрьму или уволены после протестов против режима», — пишет норвежское издание.

TUT.BY писал о сутках, полученных членами стачечного комитета «Беларуськалия», а также о суде, признавшем незаконной забастовку на «Беларуськалии», которая прошла 17 и 18 августа.

В БКК TUT.BY подтвердили планируемый приезд норвежских партнеров.

— Это привычная практика для Белорусской калийной компании — мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами, стараемся регулярно встречаться, обсуждая актуальные вопросы. Для руководства БКК это уже не первая встреча с Yara на таком уровне в этом году, — заявили в БКК.

Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений. БКК традиционно работает с ней по пятилетним контрактам. К примеру, по соглашению 2011−2015 года БКК поставляла компании Yara более 1 млн тонн калийных удобрений ежегодно. Цены на хлористый калий, поставляемый Yara, рассчитываются исходя из ряда рыночных индикаторов.

Правительству Норвегии принадлежат 36,2% акций Yara, институциональным инвесторам — 30,34%. Предприятия Yara располагаются почти в 50 странах мира, объем производства превышает 20 млн тонн удобрений в год. В 2016 г. выручка Yara составила 11,4 млрд долларов, прибыль до налогообложения (EBITDA) — 1,9 млрд долларов. Продажи удобрений в 2016 году составили 27,2 млн. тонн.