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В новостройке на Серова проданы все квартиры. Результаты финального аукциона

16.09.2020 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

16 сентября в Минске состоялся очередной аукцион по продаже готовых квартир в новостройке на ул. Серова, 54. Напомним, с первых торгов стартовые цены лотов сильно снизились. Скидки оживили спрос и сделки пошли. Сегодня «с молотка» ушли все вакантные квартиры. Подробности – в обзоре Realt.by.

В новостройке на Серова проданы все квартиры. Результаты финального аукциона

Результаты аукциона

На торги 16 сентября было выставлено 11 квартир (6 двухкомнатных и 5 трехкомнатных), все они были проданы с аукциона. На каждый из лотов претендовало от 1 до 4 заявителей.

Самая дешевая квартира (Лот №11) ушла с молотка за 141 тыс. рублей или $ 54 440 – это «двушка» площадью 58,3 «квадратов» на 5 этаже новостройки. Самая дорогая двухкомнатная квартира (Лот №7) продана за 160 тыс. рублей или $ 61 776. Она находится на втором этаже дома, площадь квартиры – 58,5 кв.м.

Финальные цены «трешек» варьируются в районе от 164 600 до 186 800 рублей в зависимости от площади и этажа.

Результаты аукциона по всем лотам смотрите в нашей таблице

Итоги аукциона 16 сентября 2020 года

№ предмета торгов

Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества

Начальная цена, руб.

Цена продажи, руб.

Цена продажи, $ (по курсу Нацбанка на 16.09.2020)

1

«квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−4 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 62,9 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 726)

144 800

152 040

58702

2

«квартира 8» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−8 (2-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 730)

157 600

181 900

70 231

3

«квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−12 (3-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 734)

156 800

186 800

72 123

4

«квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−13 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 735)

135 200

155 200

59 922

5

«квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−17 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 739)

132 000

142 000

54826

6

«квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−20 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 742)

153 600

181 500

70077

7

«квартира 26» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−26 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 748)

140 000

160 000

61 776

8

«квартира 33» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−33 (4-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 755)

149 600

164 600

63552

9

«квартира 34» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−34 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 756)

139 200

146 160

56432

10

«квартира 37» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−37 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 759)

146 400

176 400

68108

11

«квартира 38» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−38 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 760)

136 000

141 000

54440

О доме

5-ти этажный дом находится в Минске, по адресу: ул. Серова, 54. В новостройке 40 квартир. Часть из них реализовали во время строительства, остальные продавались через аукцион. Пятиэтажка введена в эксплуатацию, квартиры сдаются без отделки.


В новостройке на Серова проданы все квартиры. Результаты финального аукциона

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Теги: Минск
 
 
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