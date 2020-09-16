В новостройке на Серова проданы все квартиры. Результаты финального аукциона

На торги 16 сентября было выставлено 11 квартир (6 двухкомнатных и 5 трехкомнатных), все они были проданы с аукциона. На каждый из лотов претендовало от 1 до 4 заявителей.
Самая дешевая квартира (Лот №11) ушла с молотка за 141 тыс. рублей или $ 54 440 – это «двушка» площадью 58,3 «квадратов» на 5 этаже новостройки. Самая дорогая двухкомнатная квартира (Лот №7) продана за 160 тыс. рублей или $ 61 776. Она находится на втором этаже дома, площадь квартиры – 58,5 кв.м.
Финальные цены «трешек» варьируются в районе от 164 600 до 186 800 рублей в зависимости от площади и этажа.
Результаты аукциона по всем лотам смотрите в нашей таблице
Итоги аукциона 16 сентября 2020 года
№ предмета торгов
Наименование, характеристики и местонахождение продаваемого имущества
Начальная цена, руб.
Цена продажи, руб.
Цена продажи, $ (по курсу Нацбанка на 16.09.2020)
1
«квартира 4» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−4 (1-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 62,9 кв. м, общая площадь по СНБ — 65,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 726)
144 800
152 040
58702
2
«квартира 8» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−8 (2-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,2 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 730)
157 600
181 900
70 231
3
«квартира 12» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−12 (3-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,1 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 734)
156 800
186 800
72 123
4
«квартира 13» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−13 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 735)
135 200
155 200
59 922
5
«квартира 17» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−17 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 60,0 кв. м, общая площадь по СНБ — 62,5 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 739)
132 000
142 000
54826
6
«квартира 20» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−20 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 72,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 77,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 742)
153 600
181 500
70077
7
«квартира 26» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−26 (2-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,5 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,3 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 748)
140 000
160 000
61 776
8
«квартира 33» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−33 (4-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,2 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 755)
149 600
164 600
63552
9
«квартира 34» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−34 (4-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 756)
139 200
146 160
56432
10
«квартира 37» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−37 (5-й этаж, трёхкомнатная, общая площадь — 68,7 кв. м, общая площадь по СНБ — 71,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 759)
146 400
176 400
68108
11
«квартира 38» по адресу: г. Минск, ул. Серова, 54−38 (5-й этаж, двухкомнатная, общая площадь — 58,3 кв. м, общая площадь по СНБ — 63,1 кв. м, инвентарный номер 500/D-798 805 760)
136 000
141 000
54440
О доме
5-ти этажный дом находится в Минске, по адресу: ул. Серова, 54. В новостройке 40 квартир. Часть из них реализовали во время строительства, остальные продавались через аукцион. Пятиэтажка введена в эксплуатацию, квартиры сдаются без отделки.