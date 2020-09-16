В новостройке на Серова проданы все квартиры. Результаты финального аукциона

Источник материала: realt.by

16 сентября в Минске состоялся очередной аукцион по продаже готовых квартир в новостройке на ул. Серова, 54 . Напомним, с первых торгов стартовые цены лотов сильно снизились. Скидки оживили спрос и сделки пошли . Сегодня «с молотка» ушли все вакантные квартиры. Подробности – в обзоре Realt.by.

Результаты аукциона

На торги 16 сентября было выставлено 11 квартир (6 двухкомнатных и 5 трехкомнатных), все они были проданы с аукциона. На каждый из лотов претендовало от 1 до 4 заявителей.

Самая дешевая квартира (Лот №11) ушла с молотка за 141 тыс. рублей или $ 54 440 – это «двушка» площадью 58,3 «квадратов» на 5 этаже новостройки. Самая дорогая двухкомнатная квартира (Лот №7) продана за 160 тыс. рублей или $ 61 776. Она находится на втором этаже дома, площадь квартиры – 58,5 кв.м.

Финальные цены «трешек» варьируются в районе от 164 600 до 186 800 рублей в зависимости от площади и этажа.

Результаты аукциона по всем лотам смотрите в нашей таблице