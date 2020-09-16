|
Курсы валют: евро и доллар США подешевели
16.09.2020 14:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 сен – Sputnik. Белорусский рубль укрепился по отношению ко всем валютам корзины в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в среду.
Сегодня торги на бирже начались с незначительного укрепления рубля, такая тенденция продолжается уже вторую неделю.
© Sputnik / Александр Натрускин
По итогам торгов Нацбанк Беларуси установил официальные курсы валют:
доллар США – 2,5781 рубля;
евро – 3,0586;
100 российских рублей – 3,4420.
Так, наиболее ощутимо просела европейская валюта: снизилась на 1,94 копейки (0,63%). Американская валюта также подешевела - на 1,19 копейки (0,46%). Российский рубль потерял 0,17 копейки на сотне (0,05%).
Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская валюта 16 сентября подешевела на 1,19 копейки, европейская снизилась сразу на 1,94 копейки.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)