Курсы валют: евро и доллар США подешевели

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Белорусский рубль укрепился по отношению ко всем валютам корзины в ходе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в среду.

Сегодня торги на бирже начались с незначительного укрепления рубля, такая тенденция продолжается уже вторую неделю.

По итогам торгов Нацбанк Беларуси установил официальные курсы валют:

доллар США – 2,5781 рубля;

евро – 3,0586;

100 российских рублей – 3,4420.

Так, наиболее ощутимо просела европейская валюта: снизилась на 1,94 копейки (0,63%). Американская валюта также подешевела - на 1,19 копейки (0,46%). Российский рубль потерял 0,17 копейки на сотне (0,05%).

Напомним, банки устанавливают курс валют, ориентируясь не только на официальный курс Нацбанка, но и на другие факторы, в том числе спрос. Наличие валюты в обменниках банков лучше уточнять заранее по телефону. Также стоит уточнять курс, поскольку в течение дня он может меняться даже в выходные.