МИД Литвы: Мы не можем считать Лукашенко законно избранным лидером. Тихановская - лидер Беларуси

Источник материала: Tut.by

Литва, как и Европейский союз, не признает результаты состоявшихся в августе президентских выборов в Беларуси, а следовательно не может считать Александра Лукашенко законным лидером, избранным народом. Об этом TUT.BY заявили в МИД Литвы.



Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, сейм Литвы 10 сентября выпустил резолюцию , в которой экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и Координационный совет названы единственными законными представителями белорусского народа. Также в резолюции Александр Лукашенко назван «нелегитимным белорусским лидером».

В МИД Литвы отмечают, что Литву и Беларусь связывает не только географическое соседство.

— Наша страна чувствует эмоциональную близость с людьми, которые ведут борьбу за свою свободу в Беларуси. Мы знаем, что против этих людей применяется сила, они подвергаются пыткам. Литва, как и Европейский союз в целом, не имеет морального права оставаться в стороне в условиях, когда очевидным образом фальсифицируются выборы, происходят масштабные нарушения прав человека и попираются демократические ценности в Беларуси, — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

В МИД считают, что единственный путь преодоления политического кризиса — начало диалога с гражданским обществом, которое представляет Светлана Тихановская и Координационный совет.

— Мы считаем Светлану Тихановскую национальным лидером Республики Беларусь. Литва заинтересована в развитии всесторонних добрососедских отношений со свободной, суверенной и демократической Беларусью, — заявили в МИД.

Напомним, накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на сессии Европарламента во вторник, заявил , что ЕС считает выборы в Беларуси сфальсифицированными, поэтому считает Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси.

Литва объявила , что с 21 сентября временно упростит процедуру выдачи национальных виз гражданам Беларуси.