ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД Литвы: Мы не можем считать Лукашенко законно избранным лидером. Тихановская - лидер Беларуси

16.09.2020 14:55 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Литва, как и Европейский союз, не признает результаты состоявшихся в августе президентских выборов в Беларуси, а следовательно не может считать Александра Лукашенко законным лидером, избранным народом. Об этом TUT.BY заявили в МИД Литвы.


Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, сейм Литвы 10 сентября выпустил резолюцию, в которой экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и Координационный совет названы единственными законными представителями белорусского народа. Также в резолюции Александр Лукашенко назван «нелегитимным белорусским лидером».

В МИД Литвы отмечают, что Литву и Беларусь связывает не только географическое соседство.

— Наша страна чувствует эмоциональную близость с людьми, которые ведут борьбу за свою свободу в Беларуси. Мы знаем, что против этих людей применяется сила, они подвергаются пыткам. Литва, как и Европейский союз в целом, не имеет морального права оставаться в стороне в условиях, когда очевидным образом фальсифицируются выборы, происходят масштабные нарушения прав человека и попираются демократические ценности в Беларуси, — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

В МИД считают, что единственный путь преодоления политического кризиса — начало диалога с гражданским обществом, которое представляет Светлана Тихановская и Координационный совет.

— Мы считаем Светлану Тихановскую национальным лидером Республики Беларусь. Литва заинтересована в развитии всесторонних добрососедских отношений со свободной, суверенной и демократической Беларусью, — заявили в МИД.

Напомним, накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на сессии Европарламента во вторник, заявил, что ЕС считает выборы в Беларуси сфальсифицированными, поэтому считает Лукашенко нелегитимным президентом Беларуси.

Литва объявила, что с 21 сентября временно упростит процедуру выдачи национальных виз гражданам Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МИД считают, что единственный путь преодоления политического кризиса в Беларуси - начало диалога с гражданским обществом, которое представляет Светлана...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Служба внешней разведки России рассказала про «западный след в событиях в Беларуси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

15.09.2020
Mir24.TV Belarus
16.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика