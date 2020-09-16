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МИД Литвы: Мы не можем считать Лукашенко законно избранным лидером. Тихановская - лидер Беларуси
16.09.2020 14:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Литва, как и Европейский союз, не признает результаты состоявшихся в августе президентских выборов в Беларуси, а следовательно не может считать Александра Лукашенко законным лидером, избранным народом. Об этом TUT.BY заявили в МИД Литвы.
Напомним, сейм Литвы 10 сентября выпустил
В МИД Литвы отмечают, что Литву и Беларусь связывает не только географическое соседство.
— Наша страна чувствует эмоциональную близость с людьми, которые ведут борьбу за свою свободу в Беларуси. Мы знаем, что против этих людей применяется сила, они подвергаются пыткам. Литва, как и Европейский союз в целом, не имеет морального права оставаться в стороне в условиях, когда очевидным образом фальсифицируются выборы, происходят масштабные нарушения прав человека и попираются демократические ценности в Беларуси, — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.
В МИД считают, что единственный путь преодоления политического кризиса — начало диалога с гражданским обществом, которое представляет Светлана Тихановская и Координационный совет.
— Мы считаем Светлану Тихановскую национальным лидером Республики Беларусь. Литва заинтересована в развитии всесторонних добрососедских отношений со свободной, суверенной и демократической Беларусью, — заявили в МИД.
Напомним, накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на
Литва
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В МИД считают, что единственный путь преодоления политического кризиса в Беларуси - начало диалога с гражданским обществом, которое представляет Светлана...
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