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Служба внешней разведки России рассказала про «западный след в событиях в Беларуси»

16.09.2020 14:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Западный след прослеживается в событиях в Беларуси, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Текст его заявления поступил в ТАСС от пресс-бюро СВР.


Сергей Нарышкин. Фото: пресс-бюро СВР России

«В событиях в Беларуси четко прослеживается западный след. Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа», — заявил глава СВР.

«Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. Только США в 2019 году и начале 2020 года по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных выступлений порядка 20 млн долларов», — заявил Нарышкин.

Он подчеркнул, что на эти деньги осуществлялось формирование сети независимых блогеров и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовка активистов к проведению уличных акций.

«Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по ненасильственным протестам», — заявил Нарышкин.

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская находится под плотной опекой США, заявил Нарышкин.

«США взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве народных лидеров и будущих руководителей «демократической Беларуси», — заявил он.

Он подчеркнул, что в контактах с европейскими союзниками Вашингтон настаивает на необходимости усиления нажима на Минск для побуждения законного руководства Беларуси к запуску диалога с так называемым координационным советом по вопросам «передачи власти».

«Фактически речь идет о плохо завуалированной попытке организовать очередную цветную революцию и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеют ничего общего с интересами белорусских граждан», — отметил Нарышкин.

 
Теги: Минск
 
 
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«Запад начал подготовку протестов задолго до выборов. Только США в 2019 году и начале 2020 года по линии различных НПО направили на организацию антиправительственных...
 
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