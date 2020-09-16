Тихановская в интервью рассказала о «списке Колесниковой», работе КС и гарантиях Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская считает, что должен появиться санкционный «список Колесниковой», а также готова предоставить гарантии безопасности Александру Лукашенко, если он добровольно передаст власть. Об этом она рассказала в интервью украинскому изданию «Левый берег».



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

По мнению Светланы Тихановской, острым сейчас является вопрос российского кредита Беларуси в размере 1,5 миллиардов долларов, о котором договорились Владимир Путин и Александр Лукашенко. Она заявила, что эти деньги пойдут не на насущные потребности страны и выполнение социальных гарантий населению, а на финансирование подавления протестов и экипировку силовиков. По ее словам, обязательства, которые берет на себя Лукашенко, будут пересмотрены после проведения новых выборов. По ее мнению, Россия, выделяя эти деньги, поддерживает агрессивные действия Лукашенко.

— Да, именно так: агрессивные действия. Мы уже видели запрос на закупку бронежилетов. Для кого эти бронежилеты? От кого они собираются защищаться? У кого оружие? У ОМОН, у власти оружие. С помощью этих денег Россия могла бы закрыть какие-то свои внутренние вопросы, а не отдавать их на агрессивные действия против мирных белорусов, — заявила Тихановская.

Экс-кандидат в президенты сомневается в том, что у нее есть какие-либо рычаги влияния на Путина в вопросе поддержки Лукашенко, однако отмечает, что российскому президенту следует прислушаться к мнению большинства населения Беларуси. Она согласна с тем, что в этом случае Путин стал бы национальным героем в нашей стране.

— Абсолютно. Да, это было бы очень, очень мудрое решение мудрого руководителя. По крайней мере, с точки зрения белорусского народа. Да и российского тоже.

Светлана Тихановская напомнила о дружеских отношениях народов Беларуси и России и сказала, что не ожидает активной агрессии российских войск, потому что этого не поймут россияне, а также из-за того, что в этом нет необходимости, так как протесты в стране носят мирный характер. Она также уверена, что белорусский народ будет против соглашения с Россией об углубленной интеграции.

Тихановская приветствовала позицию Украины, выраженную в постановлении Верховной Рады, которая осудила действия Александра Лукашенко и анонсировала санкции в отношении лиц, причастных к актам насилия над мирными гражданами, заявив украинским журналистам, что это «показывает, что вы принимаете выбор белорусов, выбор большинства».

Отвечая на вопрос о предпринятых шагах по освобождению Марии Колесниковой, Светлана Тихановская заявила, что в начале она и ее сторонники предполагали, что представители правящей белорусской элиты, осознав отсутствие поддержки со стороны народа, пойдут на переговоры, однако сейчас, когда этого не произошло, нужны другие меры, в том числе создание санкционного «списка Колесниковой» (по аналогии со списком Магнитского).

— Думаю, что все это будет сделано. У нас просто очень-очень много задач, которые нужно решить в данный момент. Здесь же можно говорить не только о Колесниковой, а и о Тихановском, о Бабарико, о всех политзаключенных, которые сейчас ни за что сидят в тюрьмах. Мы работаем на этом направлении. Изначально мы думали, что власть увидит, что народ против, что народ больше не признает Лукашенко как руководителя страны, что они поймут: пора наконец услышать свой народ и пойти на диалог, к чему мы призывали. Но сейчас видим, что нужны более радикальные шаги. Поэтому такие действия, о которых вы говорите, будут совершены.

Говоря о Колесниковой, которая, чтобы избежать выдворения из Беларуси, разорвала свой паспорт, Тихановская заявила, что ее соратница «очень смелая, очень сильная» и что «очень мало людей способны на такие поступки, зная, что их ждет», а ее поступок заслуживает «самых высших похвал, уважения и признания».

Несмотря на то, что Координационный совет оказался фактически разгромлен, а из его президиума на свободе и в стране осталась лишь нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, Светлана Тихановская заявила, что он продолжает работу и вскоре представит общественности и СМИ план дальнейших действий. Она также отметила, что, вопреки снижению забастовочной активности, ведется большая работа со стачкомами предприятий.

Тихановская вновь повторила, что если она станет временным президентом, то ее задачей останется скорейшее проведение новых выборов, на что понадобится от двух-трех месяцев до полугода. Она также отметила, что многие действующие высшие чиновники смогут сохранить свои посты, чтобы обеспечить стабильность в стране на этот период, однако отказалась отвечать на вопрос, какие конкретные шаги предпримет, если силовики по-прежнему будут поддерживать Александра Лукашенко, он укрепит свои позиции и проведет инаугурацию.

Бывший кандидат заявила, что в случае, если Александр Лукашенко мирно оставит свой пост и передаст ей власть, она готова предоставить ему гарантии безопасности.

— Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе.

На вновь заданный журналистами вопрос, получит ли Лукашенко гарантии безопасности, Тихановская ответила: «Да. И даже больше».