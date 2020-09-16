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Хиты сезона: что белорусы выбирают на рынке ноутбуков и носимых устройств
16.09.2020 15:47 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Всевозможные гаджеты - от умных часов и фитнес-браслетов до смартфонов, планшетов и ноутбуков - стали привычной частью нашей жизни. Традиционный всплеск интереса к такого рода устройствам приходится на летние месяцы.
Так, аналитики известного маркетплейса AliExpress в июне-августе 2020 года вновь зафиксировали увеличение спроса на ноутбуки на 30%. Мы посмотрели, как выглядят и сколько стоят самые популярные устройства, которые наши соотечественники заказывали на AliExpress в этом сезоне.
Если к китайским смартфонам мы уже давно привыкли, а многие из них успешно конкурируют в борьбе за народную любовь с известными мировыми брендами, то китайские ноутбуки пока что известны не так широко. Тем не менее, белорусы достаточно активно заказывают их на AliExpress — причем среди предпочтений наших соотечественников можно выделить явных лидеров. Так, среди 10 самых популярных моделей ноутбуков сразу три (включая первое и третье места, о которых речь пойдет ниже, а также YP-Y156) принадлежат бренду BSLAY, а еще две — бренду Teclast (речь идет о Teclast F15 и Teclast F6 Plus).
Кроме них, в топ-10 попали ноутбуки Akpad J4105, DeeQ (модель в настоящее время уже раскуплена), а также необычный «карманный» микрокомпьютер GPD MicroPC с диагональю экрана всего 6 дюймов и стоимостью около 1000 рублей. Тройка лидеров в категории «ноутбуки» выглядит следующим образом:
Что касается еще одной популярной среди белорусов категории товаров — носимых устройств, — здесь в приоритете оказались фитнес-браслеты (в том числе с функцией измерения температуры тела — как в Zeblaze M4 Pro), умные часы и детские часы-телефоны.
На первых двух позициях вполне ожидаемо расположились устройства бренда Xiaomi — фитнес-браслеты Mi Band 5 с увеличенным 1,1-дюймовым цветным дисплеем и 11 профессиональными спортивными режимами (от бега и велоспорта до йоги) и Mi Band 4 (причем именно версия с поддержкой бесконтактных платежей по технологии NFC). На AliExpress их можно купить за 85 и 60 рублей соответственно.
Третье место досталось детским умным часам BIBINBIBI Q12 с возможностью совершать и принимать звонки и GPS-датчиком для родительского контроля. Еще одна особенность устройства — пыле-и влагозащищенный корпус, способный выдержать самые активные детские забавы. Более того, в этих часах есть даже камера разрешением 5 Мп. Их стоимость на AliExpress составляет примерно 42 рубля.
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Всевозможные гаджеты - от умных часов и фитнес-браслетов до смартфонов, планшетов и ноутбуков - стали привычной частью нашей жизни. Традиционный всплеск интереса к...
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