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Пуск БелАЭС назначен на 7 ноября
16.09.2020 17:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 сен – Sputnik. Физический пуск первого энергоблока Белорусской атомной станции состоится 7 ноября текущего года, заявил в среду президент Беларуси Александр Лукашенко.
© Photo : БелАЭС
"Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции", – цитирует
Ранее замминистра Михаил Михадюк рассказал, что первые киловатт-часы на БелАЭС будут
Белорусская АЭС – крупнейший
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Президент Лукашенко назвал эту дату знаковым днем и пригласил всех поучаствовать в торжественном пуске станции.
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