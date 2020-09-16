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Пуск БелАЭС назначен на 7 ноября

16.09.2020 17:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Физический пуск первого энергоблока Белорусской атомной станции состоится 7 ноября текущего года, заявил в среду президент Беларуси Александр Лукашенко.

© Photo : БелАЭС
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"Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции", – цитирует БелТА его слова.

Ранее замминистра Михаил Михадюк рассказал, что первые киловатт-часы на БелАЭС будут выработаны к концу осени. Ядерное топливо в первый энергоблок было загружено в середине августа, что стало первым этапом физического пуска.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

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Теги: Минск
 
 
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Президент Лукашенко назвал эту дату знаковым днем и пригласил всех поучаствовать в торжественном пуске станции.
 
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