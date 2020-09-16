Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 сентября. На встрече с политическим активом 16 сентября Александр Лукашенко объявил о запуске Белорусской АЭС 7 ноября.



"Готовится к запуску наша первая атомная станция. Приглашаю всех, думаю, 7 ноября, в знаковый для нас день, мы сможем там побывать и осознать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции", — заявил Лукашенко.



Фрагменты его выступления публикует телеграм-канал "Пул Первого".

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200.

В августе в активную зону реактора первого блока атомной станции загрузили 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. С этого начался физический пуск БелАЭС.

Сообщалось, что энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС с включением его в энергосистему страны запланирован на четвертый квартал 2020 года. В начале сентября заместитель министра энергетики Михаил Михадюк сообщил журналистам, что первые киловатт-часы на БелАЭС планируется произвести и выдать в сеть к ноябрю.



Второй энергоблок станции намечено запустить в 2021 году. По прогнозу Минэнерго, после выхода на полную мощность станция ежегодно будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко объявил о запуске БелАЭС 7 ноября Минск, 16 сентября. На встрече с политическим активом 16 сентября Александр Лукашенко объявил о запуске Белорусской АЭС 7 ноября."Готовится к запуску наша первая...

Марина Носова, БелаПАН.