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Лукашенко объявил о запуске БелАЭС 7 ноября

16.09.2020 17:19 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 сентября. На встрече с политическим активом 16 сентября Александр Лукашенко объявил о запуске Белорусской АЭС 7 ноября.

"Готовится к запуску наша первая атомная станция. Приглашаю всех, думаю, 7 ноября, в знаковый для нас день, мы сможем там побывать и осознать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции", — заявил Лукашенко.

Фрагменты его выступления публикует телеграм-канал "Пул Первого".

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200.

В августе в активную зону реактора первого блока атомной станции загрузили 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. С этого начался физический пуск БелАЭС.

Сообщалось, что энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС с включением его в энергосистему страны запланирован на четвертый квартал 2020 года. В начале сентября заместитель министра энергетики Михаил Михадюк сообщил журналистам, что первые киловатт-часы на БелАЭС планируется произвести и выдать в сеть к ноябрю. 

Второй энергоблок станции намечено запустить в 2021 году. По прогнозу Минэнерго, после выхода на полную мощность станция ежегодно будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии.


Марина Носова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 16 сентября. На встрече с политическим активом 16 сентября Александр Лукашенко объявил о запуске Белорусской АЭС 7 ноября."Готовится к запуску наша первая...
 
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