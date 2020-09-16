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Лукашенко объявил о запуске БелАЭС 7 ноября
16.09.2020 17:19 — Новости Экономики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 16 сентября. На встрече с политическим активом 16 сентября Александр Лукашенко объявил о запуске Белорусской АЭС 7 ноября.
Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200.
В августе в активную зону реактора первого блока атомной станции загрузили 163 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом. С этого начался физический пуск БелАЭС.
Сообщалось, что энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС с включением его в энергосистему страны запланирован на четвертый квартал 2020 года. В начале сентября заместитель министра энергетики Михаил Михадюк сообщил журналистам, что первые киловатт-часы на БелАЭС планируется произвести и выдать в сеть к ноябрю.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 16 сентября. На встрече с политическим активом 16 сентября Александр Лукашенко объявил о запуске Белорусской АЭС 7 ноября."Готовится к запуску наша первая...
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