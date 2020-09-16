Страсбургский суд изучает ситуацию витеблян, которые просят политубежища в посольстве Швеции

Источник материала: Tut.by

Европейский суд по правам человека рассматривает ходатайство на предоставление обеспечительных мер в отношении Виталия и Владислава Кузнечиков, которые шестой день находятся на территории посольства Швеции в Минске. Об этом TUT.BY сообщил Вадим Дроздов, юрист из Швейцарии, помогающий витеблянам получить защиту.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Жители Витебска Виталий (47 лет) и Владислав (29 лет) Кузнечики прибыли в прошлую пятницу к посольству Швеции в Минске, чтобы попросить политического убежища. С тех пор они находились на территории посольства в ожидании решения по своей ситуации.

— Рано утром 14 сентября мы отправили в Европейский суд по правам человека запрос на предоставление обеспечительных мер. В запросе мы указали, что в случае, если заявители будут задержаны белорусскими силовиками, то будет существовать реальный риск, что они подвергнутся пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению. Сегодня утром ЕСПЧ обратился к правительству Швеции с вопросами о том, какая сейчас ситуация заявителей и что власти Швеции планируют делать с ними, — рассказывает юрист Вадим Дроздов.

Власти Швеции должны предоставить ответ до 17 часов завтрашнего дня, следует из ответа Страсбургского суда заявителю. В зависимости от ответа в Европейском суде по правам человека будет принято решение по обеспечительным мерам, объясняет юрист. Он считает: в том случае, если власти Швеции сообщат, что они намерены попросить Кузнечиков покинуть территорию посольства, то не исключено, что ЕСПЧ применит обеспечительные меры, то есть обяжет власти Швеции не передавать их властям Беларуси.

— Решения Европейского суда по правам человека по обеспечительным мерам являются обязательными для исполнения (для стран, подписавших Европейскую конвенцию по правам человека — прим. Ред.), — говорит Вадим Дроздов.

— Важно подчеркнуть, что мы «жаловались» не на Беларусь, а на Швецию: посольство Швеции, расположенное на территории Республики Беларусь, находится под юрисдикцией Швеции. Поэтому у нас была такая возможность. Сама Беларусь не подписала Европейскую конвенцию по правам человека, поэтому граждане Беларуси не имеют возможности обращаться в Европейский суд по правам человека. В то же время белорусы, которые, например, попросили убежище в странах, входящих в Совет Европы, могут обращаться в этот суд.

Ранее Виталий и Владислав рассказывали, что 6 сентября в Витебске участвовали в акции протеста , участников которой жестко задерживали сотрудники правоохранительных органов. Кузнечикам удалось избежать задержания, но с тех пор они скрывались. «Мы ушли, но понимали, что может быть преследование, — говорил Владислав. — Все — мы свою семью не видели, телефоны сразу выключили и остались у знакомых».

После того, как Владислав Кузнечик провел с территории посольства Швеции стрим и сообщил, что опасается преследования со стороны правоохранительных органов, стало известно, что в отношении витеблян ведется административный процесс по факту их участия в несанкционированных массовых мероприятиях, а также проверка по факту нападения на сотрудников милиции.

— Восстановлена цепочка событий, которая привела к тому, что в отношении Виталия Кузнечика применили физическую силу и спецсредства, — отмечает официальный представитель УВД. — Установлены факты нападения отца и сына на сотрудников милиции. Материалы направлены для проверки в Следственный комитет, — сообщила накануне официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Как работают обеспечительные меры?

Механизм применения обеспечительных мер закреплен в правиле 39 Регламента Европейского суда по правам человека. Он предусматривает право ходатайствовать о применении обеспечительных мер, если здоровью или жизни человека угрожает опасность. Обеспечительные меры заключаются в том, что ЕСПЧ запрещает государству совершать какие-то действия, которые могут привести к осуществлению грозящей опасности человеку или указывает этому государству на то, что необходимо предпринять, чтобы этого не допустить. Чаще всего обеспечительные меры применяются для того, чтобы не допустить выдачи гражданина стране, где его или ее здоровью и жизни угрожает опасность.