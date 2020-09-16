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Лукашенко пригрозил партиям, которые выступили против насилия, перерегистрацией. Что там думают об этом?

16.09.2020 18:59 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перерегистрация политических партий в сегодняшних условиях — это фактически их ликвидация. Так в партиях отреагировали на слова Лукашенко о том, что необходимо провести перерегистрацию белорусских партий.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На встрече с «политическим активом страны» Александр Лукашенко отреагировал на недавнюю резолюцию 10 из 15 зарегистрированных политических партий, в которой они потребовали прекращения насилия и проведения новых выборов.

— Но мы же понимаем, что это не партии. Когда 10 из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов. Министру юстиции поручаю тщательно посмотреть на все партии — соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу. Надо провести их перерегистрацию, — заявил Лукашенко.

Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов считает, что указание Лукашенко о перерегистрации партий говорит о его нежелании садиться за стол переговоров с кем бы то ни было.

— Лукашэнка проста ня хоча, каб проста патэнцыйна існавала хоць адна пляцоўка, якая была бы для яго альтэрнатывай, суб’ектам, з якім можна размаўляць. Гэта ў ягоным стыле, традыцыях, бо мы бачым, як ён распраўляецца з чальцамі Каардынацыйнай рады, то бок фактычна выбіваючы глебу перамоўнай пляцоўкі. І зараз гэтыя чарговыя захады ў дачыненні да палітычных партый — гэта таксама спроба расправіцца з яшчэ адной патэнцыйнай пляцоўкай. У нас і з чальцамі партыі, і са структурай, і калі на нас будуць прэтэнзіі як да палітычнай партыі, то гэтае пытанне будзе палягаць толькі ў палітычнай плоскасці. Ніхто не пітае ілюзій, што зараз Лукашэнка сыйдзе ці сядзе за стол перамоваў. У яго ў прынцыпе адсутнічае такое паняцце, як дыялог, як палітычная культура, у яго выключна маналог, вакол яго толькі слухачы.

Зараз у Законе «Аб палітычных партыях» існуе такі артыкул, што пазбавіць палітычную партыю рэгістрацыі можна за адзінакратнае парушэнне Закона «Аб масавых мерапрыемствах». То бок тут можна далей «круціць» што заўгодна: і пры перарэгістрацыі сказаць, што не набралі неабходнай колькасці сябраў, і пратаколы не ўсе прынеслі. Гэта фармальные прыдзіркі, якія могуць стаць прычынай для пазбаўлення рэгістрацыі, — говорит Борисов.

Заместитель председателя Республиканской партии труда и справедливости Эдуард Нарышкин подчеркивает, что партии не предлагали никаких радикальных шагов, они лишь призывали к диалогу.

— Я не уполномочен делать заявления от партии, но поскольку я представлял партию на той встрече, то могу сказать, что это не был демарш партий, мы пришли к пониманию, что какое-то количество людей говорят: прекратите насилие и давайте сядем за стол переговоров. Это главная мысль, которую партии хотели донести. Ничего радикального партии не подписали, мы лишь предложили себя в качестве переговорной площадки. Если не хотят вести переговоры с Координационным советом, то можно сделать это на партийной площадке, так как партии представляют различные взгляды. Мы предложили сесть и проговорить все проблемные моменты. Люди должны думать не о политических амбициях, а о стране. Если мы все за Беларусь, а не за White Russia или Белоруссию, как некоторые называют, то давайте сядем и просто поговорим. Именно это и было предложено. Понятно, что каждый человек, как пирамида, по-своему преломляет информацию. Вопрос, что каждый в этом увидел. И плохо, если мы все опять бросаемся в радикальные крайности, — сказал Нарышкин.

Нарышкин также отмечает, что роль политических партий, наоборот, должна быть увеличена, чтобы партии имели больший вес в гражданском обществе.

Перерегистрация партий в сегодняшних условиях — это фактически их ликвидация, считает зампред партии БНФ Алексей Янукевич.

— Натуральна, Партыя БНФ дзейнічае ў адпаведнасьці са сваім статутам і адпавядае патрабаваньням існуючага, вельмі неспрыяльнага для дзейнасьці палітычных партыяў, заканадаўства. І па колькасьці сябраў, і па наяўнасьці структураў. Нас даволі пільна ўсе папярэднія гады адсочвае Мінюст, мы штогод накіроўваем справаздачы. Я перакананы, дарэчы, што праўладныя партыі, што падпісалі зварот, сапраўды маюць праблемы па названых Аляксандрам Лукашэнкам крытэрах і могуць быць ліквідаваныя за недастатковую ляяльнасьць. Што да Партыі БНФ, іншых апазыцыйных партыяў - мы бачым і разумеем, што закон цяпер дзейнічае вельмі выбарачна, і абараніцца ад магчымых дзеяньняў Мінюсту ў судох будзе проста нерэальна. Пагрозы ліквідацыі Партыі БНФ могуць быць як часткай татальнай зачысткі грамадзка-палітычнага поля, так і элемэнтам магчымых дамоўленасьцяў з Масквой аб будучай канстытуцыйнай рэформе, каб расчысьціць шлях для прарасейскіх партыяў у Беларусі, — считает Янукевич.

 
 
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Лукашенко считает, что 10 из 15 зарегистрированных политических партий, потребовавших прекратить насилие и провести новые выборы, «отклонились от своих уставов,...
 
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