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Глава Минфина России рассказал об условиях предоставления Беларуси 1,5 млрд долларов кредита

16.09.2020 20:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Россия предоставит Беларуси кредит в два этапа — $ 1 млрд в 2020 году и $ 500 млн в 2021 году. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.


Фото: Reuters

— Мы в текущем году хотим предоставить $ 1 млрд, из которых $ 500 млн за счет ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития. — Прим. ТАСС), $ 500 млн — за счет межгоскредита. В следующем году — $ 500 млн за счет межгоскредита, — пояснил министр, отметив, что условия прорабатываются с белорусским Минфином.

По его словам, стоимость заимствований будет чуть выше стоимости заимствований на рынке ОФЗ.

— Мы будем обращаться к коллегам с тем, чтобы этот институт [Евразийский фонд стабилизации и развития] принял решение о небольшой программе поддержки Беларуси, — добавил Силуанов.

Он напомнил, что для предоставления межгосударственного кредита РФ нужны законодательные поправки.

— Такие поправки подготовлены в Бюджетный кодекс. Как только они будут приняты, мы начнем работу по предоставлению межгоскредита, — заключил Силуанов.

О том, что Россия выделит Беларуси кредит, во время встречи с Лукашенко в Сочи рассказал Владимир Путин.

 
 
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Он напомнил, что для предоставления межгосударственного кредита РФ нужны законодательные поправки.
 
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