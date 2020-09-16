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Лукашенко заявил, что просил у Путина «некоторые типы вооружения». Кремль: о поставках речь не шла

16.09.2020 20:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу Александр Лукашенко заявил, что просил Путина «о некоторых типах вооружений».


Фото: Reuters

— Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые, — рассказал Лукашенко российскому министру.

Российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прилетела в Беларусь с рабочим визитом. Во время встречи в Минске прошло обсуждение вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России, сообщает пресс-служба Лукашенко.

— Если кто-то думает, что Беларусь ослабла, что не выстоим, что Россия отойдет в сторону, это для дураков рассуждения. Мы в состоянии удержать ситуацию не только в Беларуси, но и по периметру наших границ. Вы можете не сомневаться в нашей надежности в плане обороны нашего общего Отечества — от Бреста до Владивостока, — заверил Шойгу Лукашенко. Он также подчеркнул, что «последние события нас еще больше склоняют к тому, чтобы мы держались вместе и ни в коем случае не удалось забить клин между нами всем тем, кто на это рассчитывал и рассчитывает».

Комментируя слова Лукашенко, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Александр Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи не просил о поставках нового российского вооружения.

— Нет, — сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

— В целом много взаимодействия по линии ВПК двух стран, что как раз укладывается в целом в наши двусторонние отношения. Но в той формулировке, как вы сказали, нет, — цитирует Пескова РИА «Новости».

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Комментируя слова Лукашенко, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Александр Лукашенко на встрече с Путиным в Сочи не просил о поставках...
 
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