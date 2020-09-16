Лукашенко лишил дипломатического ранга экс-послов Латушко и Лещеню и уволил посла Беларуси в Латвии

Источник материала: Tut.by

Павел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла, Василий Маркович освобожден от должности посла Беларуси в Латвии. Соответствующие указы подписал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.



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Сообщается, что Павел Латушко и Игорь Лещеня лишены дипломатического ранга «в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) службу».

Василия Марковича освободили от должности чрезвычайного и полномочного посла в Латвийской Республике и лишили его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».