Лукашенко назвал дату запуска БелАЭС

Физический пуск первого энергоблока Белорусской атомной станции состоится 7 ноября этого года. Об этом сегодня, 16 сентября, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

цитирует Лукашенко БелТА. "Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции", –Лукашенко БелТА.

Ранее замминистра Михаил Михадюк заявлял, что первые киловатт-часы на БелАЭС будут выработаны к концу осени. Ядерное топливо в первый энергоблок было загружено в середине августа, что стало первым этапом физического пуска.

Белорусская АЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация «Росатом».

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