ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко назвал дату запуска БелАЭС

17.09.2020 07:03 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Физический пуск первого энергоблока Белорусской атомной станции состоится 7 ноября этого года. Об этом сегодня, 16 сентября, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко
 
"Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции", – цитирует Лукашенко БелТА. 
 
Ранее замминистра Михаил Михадюк заявлял, что первые киловатт-часы на БелАЭС будут выработаны к концу осени. Ядерное топливо в первый энергоблок было загружено в середине августа, что стало первым этапом физического пуска. 
 
Белорусская АЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация «Росатом».
 
Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели, которые полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год. 
 
В Польше и Литве очень беспокоятся за строительство и не намерены покупать электроэнергию, которую будет вырабатывать БелАЭС. А также все страны Балтии договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска станции.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Физический пуск первого энергоблока Белорусской атомной станции состоится 7 ноября этого года. Об этом сегодня, 16 сентября, заявил президент Беларуси Александр...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко пригрозил партиям, которые выступили против насилия, перерегистрацией. Что там думают об этом?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика