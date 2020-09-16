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Лукашенко назвал дату запуска БелАЭС
17.09.2020 07:03 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Физический пуск первого энергоблока Белорусской атомной станции состоится 7 ноября этого года. Об этом сегодня, 16 сентября, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Приглашаю всех. Думаю, 7 ноября, в знаковый день для нас, мы сможем там побывать и сказать, что мы получили первое электричество с нашей атомной станции", –
Ранее замминистра Михаил Михадюк заявлял, что первые киловатт-часы на БелАЭС будут выработаны к концу осени. Ядерное топливо в первый энергоблок было загружено в середине августа, что стало первым этапом физического пуска.
Белорусская АЭС с двумя реакторами суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация «Росатом».
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Физический пуск первого энергоблока Белорусской атомной станции состоится 7 ноября этого года. Об этом сегодня, 16 сентября, заявил президент Беларуси Александр...
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