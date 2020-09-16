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Силуанов: Беларусь не допускает просрочек в выплате долгов России
17.09.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 сен – Sputnik. Беларусь своевременно погашает обязательства по долгам перед Россией, сообщил в среду журналистам руководитель Министерства финансов РФ Антон Силуанов.
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"Хочу сказать, что Беларусь своевременно погашает обязательства перед Российской Федерацией. Никаких просрочек и задолженности нет", – заявил он.
Глава Минфина РФ отметил, что в текущем году обязательства республики перед Россией по долгу и накопившимся процентам – меньше миллиарда долларов, перед Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР) – около 460 миллионов.
Силуанов сообщил об условиях предоставления Беларуси очередного кредита в размере 1,5 миллиарда долларов. "Мы получим гарантии устойчивого выполнения Беларусью обязательств перед российскими контрагентами, а именно так формулируются условия кредита – о том, чтобы Беларусь не допускала просрочек по обязательствам как непосредственно суверена, так и компаний – в первую очередь компаний, где присутствует государственное участие, где заемщиком является Беларусь", – сказал он.
По словам министра, еще одно условие – чтобы обязательства перед российскими компаниями по поставке энергоресурсов в полном объеме выполнялись.
О выдаче Беларуси очередного кредита
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В текущем году обязательства республики перед Россией по долгу и накопившимся процентам – меньше миллиарда долларов.
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