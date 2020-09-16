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Силуанов: Беларусь не допускает просрочек в выплате долгов России

17.09.2020 09:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен – Sputnik. Беларусь своевременно погашает обязательства по долгам перед Россией, сообщил в среду журналистам руководитель Министерства финансов РФ Антон Силуанов.

© CC0 / Pixabay/QuinceCreative
Как российский кредит поможет экономике Беларуси?

"Хочу сказать, что Беларусь своевременно погашает обязательства перед Российской Федерацией. Никаких просрочек и задолженности нет", – заявил он.

Глава Минфина РФ отметил, что в текущем году обязательства республики перед Россией по долгу и накопившимся процентам – меньше миллиарда долларов, перед Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР) – около 460 миллионов.

Силуанов сообщил об условиях предоставления Беларуси очередного кредита в размере 1,5 миллиарда долларов. "Мы получим гарантии устойчивого выполнения Беларусью обязательств перед российскими контрагентами, а именно так формулируются условия кредита – о том, чтобы Беларусь не допускала просрочек по обязательствам как непосредственно суверена, так и компаний – в первую очередь компаний, где присутствует государственное участие, где заемщиком является Беларусь", – сказал он.

По словам министра, еще одно условие – чтобы обязательства перед российскими компаниями по поставке энергоресурсов в полном объеме выполнялись.

О выдаче Беларуси очередного кредита договорились президенты двух стран на встрече в Сочи. Деньги республика получит частями – миллиард долларов от России двумя траншами в текущем и следующем году, еще 500 миллионов – от ЕФСР.

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Теги: Минск
 
 
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В текущем году обязательства республики перед Россией по долгу и накопившимся процентам – меньше миллиарда долларов.
 
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