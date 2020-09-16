Как российский кредит поможет экономике Беларуси?

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 сен - Sputnik, Данара Курманова. Международное аналитическое агентство Standard & Poor's изменило рейтинг финансового рынка Беларуси со стабильного на негативный, сообщило Министерство финансов республики.

При этом уровень рейтинга республики остался прежним – неинвестиционная категория "В", означающая, что страна платежеспособна, но неблагоприятные экономическое условия, скорее всего, отрицательно скажутся на ее возможности отдавать долги. Как объяснили изменение в самом агентстве, оно вызвано повышением рисков для экономики государства.

Однако ситуация может измениться, и способствует этому финансовая помощь со стороны России. 14 сентября в Сочи президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о предоставлении кредита со стороны РФ в размере 1,5 млрд долларов. Эксперты рассказали Sputnik, как российский заем может стабилизировать белорусский рубль и золотовалютные резервы республики.

Опасения не напрасны

По данным Standard & Poor's, главной причиной понижения рейтинга Беларуси стала политическая неопределенность. Вспыхнувшие после президентских выборов митинги, забастовки и волнения отрицательно повлияли на темпы роста белорусской экономики. Дело в том, что на фоне протестов население стало массово снимать средства с депозитов в банках, и это значительно ослабило резервы Национального банка. Ведь, по информации агентства, валютные депозиты составляют около 60% всех банковских счетов в стране.

Отток денег из банков уже дает о себе знать: многие финансовые организации, включая крупнейший банк республики "Беларусбанк", объявили о приостановке ряда кредитных программ с 1 сентября этого года. Финансовая стабильность банковской системы Беларуси под угрозой. Государственные облигации дешевеют на торговых рынках. А значит, доступ республики к международным рынкам капитала будет затруднен в среднем на протяжении следующих 12–18 месяцев, пока белорусская экономика не восстановится, считают в агентстве.

Без кредита не обойтись

Не стоит также забывать, что Беларусь должна гасить внешний государственный долг, составляющий 17,8 млрд долларов по состоянию на 1 августа. С января по июль Беларуси удалось выплатить 1 млрд долларов. Рефинансировать часть долга поможет как раз российский кредит в 1,5 млрд долларов.

"Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств, часть – это новые денежные средства", – сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Данная практика для Беларуси отнюдь не нова, говорит исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

"Беларусь и раньше занимала деньги у России, поэтому данный кредит пойдет на оплату предыдущего кредита и компенсацию потерь, которые в экономике Беларуси наблюдаются. Это существенная помощь, но нужно понимать, что живых денег республика не получит", – сказал он.

Цена дружбы – 8 миллиардов

Россия – главный источник внешних заимствований для Беларуси. Как сообщает издание РБК, с 2008 года правительство РФ и государственная корпорация ВЭБ выдали республике как минимум 8 кредитов.

Между тем Sputnik насчитал 10 займов, не считая нового кредита в объеме 1,5 млрд долларов. Основная доля кредитов была выдана с 2008 по 2015 год: сумма минимального едва превышала 100 млн долларов, а самый крупный составил 2 млрд долларов.

Общая сумма кредитования – больше 10 млрд долларов. В нее входит и финансовый кредит, выданный в 2016 году Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР). В деятельности фонда участвуют 6 государств – сама Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Однако именно Россия платит самые большие взносы – порядка 7,5 млрд долларов. Поэтому ЕФСР смог предоставить Беларуси кредит в 2 млрд долларов на финансирование программ макроэкономической стабильности.

Как сообщает Минфин Беларуси, сейчас на российские кредиты приходится 7,92 млрд долларов, и это почти половина государственной задолженности страны.

Новый заем стабилизирует нацвалюту

Привлечение нового российского кредита в долгосрочной перспективе ведет к стабилизации белорусского рубля, утверждает ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

"Национальная валюта Беларуси уже потеряла достаточно много в условиях сложившейся политической ситуации. А рефинансирование заемных средств, выплаты по госдолгу, носящие срочный характер, приостановят сокращение золотовалютных резервов (ЗВР) страны", – заявил он.

По данным Нацбанка, за август золотовалютные резервы уменьшились на 15,8%, или на 1,4 млрд долларов. С помощью ЗВР власти республики пытались закрыть наиболее важный на тот момент вопрос экономики – падение курса белорусского рубля, отмечает Бышок.

"Если часть российского кредита пустят на пополнение резервов, это будет весьма рациональным ходом со стороны Беларуси. Восстановление ЗВР позитивно повлияет на экономику страны", – отметил он.