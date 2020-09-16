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Обещанный Путиным кредит Минск будет получать частями

17.09.2020 10:01 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 сентября. Обещанный Владимиром Путиным Александру Лукашенко на встрече в Сочи кредит в размере 1,5 млрд долларов США будет выделяться частями, следует из заявления министра финансов России Антона Силуанова.

"Мы в текущем году хотим предоставить 1 млрд долларов, из которых 500 млн за счет ЕФСР (Евразийский фонд стабилизации и развития. — БелаПАН.), 500 млн — за счет межгоскредита. В следующем году — 500 млн за счет межгоскредита", — цитирует Силуанова ТАСС. По его словам, условия прорабатываются с белорусским Минфином.

"Мы будем обращаться к коллегам с тем, чтобы этот институт (ЕФСР. — БелаПАН.) принял решение о небольшой программе поддержки Беларуси", — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что для предоставления межгосударственного кредита РФ нужны законодательные поправки. "Такие поправки подготовлены в Бюджетный кодекс. Как только они будут приняты, мы начнем работу по предоставлению межгоскредита", — отметил российский министр.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 16 сентября. Обещанный Владимиром Путиным Александру Лукашенко на встрече в Сочи кредит в размере 1,5 млрд долларов США будет выделяться частями, следует из...
 
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