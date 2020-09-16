Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 сентября. Обещанный Владимиром Путиным Александру Лукашенко на встрече в Сочи кредит в размере 1,5 млрд долларов США будет выделяться частями, следует из заявления министра финансов России Антона Силуанова.

"Мы в текущем году хотим предоставить 1 млрд долларов, из которых 500 млн за счет ЕФСР (Евразийский фонд стабилизации и развития. — БелаПАН.), 500 млн — за счет межгоскредита. В следующем году — 500 млн за счет межгоскредита", — цитирует Силуанова ТАСС. По его словам, условия прорабатываются с белорусским Минфином.

"Мы будем обращаться к коллегам с тем, чтобы этот институт (ЕФСР. — БелаПАН.) принял решение о небольшой программе поддержки Беларуси", — сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что для предоставления межгосударственного кредита РФ нужны законодательные поправки. "Такие поправки подготовлены в Бюджетный кодекс. Как только они будут приняты, мы начнем работу по предоставлению межгоскредита", — отметил российский министр.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обещанный Путиным кредит Минск будет получать частями Минск, 16 сентября. Обещанный Владимиром Путиным Александру Лукашенко на встрече в Сочи кредит в размере 1,5 млрд долларов США будет выделяться частями, следует из...

БелаПАН.