украинская таможня «дестабилизировала» поставку белорусского битума

Источник материала: Tut.by

Из-за новых таможенных правил в украинском пункте пропуска Выступовичи, где происходит оформление белорусских битумов, образовался многокилометровый затор из битумовозов, ожидающих растаможки. Об этом интернет-изданию enkorr сообщили импортеры.



Блок налива битума на Мозырском НПЗ. Фото: Мозырский нефтепереработчик

8 сентября 2020 года вступил в силу приказ Министерства финансов Украины об утверждении порядка выполнения таможенных формальностей при осуществлении транзитных перемещений. Увеличилось количество необходимых действий для таможенного оформления.

По словам одного из украинских импортеров, обычно в Выступовичах оформляли до 100 машин в день, но после новых инструкций — не более тридцати. Владельцы битумовозов отказываются отправлять транспорт в Мозырь, учитывая такие простои.

— Машины стоят по три-четыре дня, это уже критично, образуется осадок, утрата качества, это прямые убытки и срыв сроков поставки. И опять это происходит в самый разгар строительного сезона, — говорит импортер, пожелавший остаться инкогнито. — Если ситуация не изменится, Мозырский НПЗ может остановить битумную установку из-за затоварки продукцией.

Другой крупный поставщик битума рассказал, что пик напряженности пришелся на минувшие выходные. Ситуацию удалось частично разрядить после вмешательства «Укравтодора».

— В начале недели таможня добавила в Выступовичах инспекторов, о ситуации проинформировали на самом верху, процесс ускорился, но полностью проблема пока не решена, — считает он.

Баланс рынка украинского дорожного битума в январе-августе 2020 года составил 597,9 тыс. тонн, что в полтора раза больше чем за аналогичный период предыдущего года (386 тыс. тонн). На Беларусь пришлось 317, 8 тыс. тонн битумов (+73,5% к показателю января-августа 2019 года).

На 2020 год в Украине был утвержден рекордный объем финансирования дорожного строительства. Ожидается, что он составит 110 млрд грн.

Крупным поставщиком битума в Украину является Мозырский НПЗ. В 2020 году из-за работы в условиях ограниченной поставки нефти отгрузка битума началась позднее, чем в 2019-м, что сказалось на объеме реализации. Однако ситуация быстро исправляется.

— Уже в июле выработано и отгружено рекордное количество битума — 83 тысячи тонн. В истории предприятия такой объем зафиксирован впервые! Больше всего сейчас битум востребован в Украине, где государством выделены значительные денежные средства на ремонт и строительство новых дорог, — говорил « Вестнику Белнефтехима » гендиректор Мозырского НПЗ Виталий Павлов.